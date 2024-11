La Dodge Charger Sixpack potrebbe avere un nuovo cambio automatico ZF a 8 velocità

Recenti indiscrezioni suggeriscono che la Dodge Charger Sixpack, dotata di motore a combustione interna, potrebbe essere lanciata in anticipo, anche se Stellantis non ha confermato né smentito tali voci. Si prevede che la muscle car sarà equipaggiata esclusivamente con una trasmissione automatica a otto velocità, identificata come il modello 880RE.

Questa trasmissione, basata sulla quarta generazione del design ZF e prodotta nello stabilimento Stellantis Kokomo Transmission Plant, è compatibile con motori a combustione interna tradizionali, mild-hybrid e ibridi plug-in. Inoltre, è progettata per gestire una coppia massima di 813 Nm, garantendo robustezza e versatilità.

Mopar Insiders afferma che la nuova 880RE è adatta per configurazioni a trazione posteriore, integrale e 4×4. Il cambio dovrebbe anche offrire cambiamenti rapidi. Dovrebbe rappresentare dunque un miglioramento rispetto al vecchio TorqueFlite a otto velocità. Alcuni appassionati di muscle car potrebbero essere delusi dalla mancanza di un cambio manuale nella nuova Dodge Charger Sixpack. Sebbene questa omissione non sia del tutto sorprendente, la decisione di rinunciare a un’opzione di cambio manuale diminuirà senza dubbio l’attrattiva del modello per alcuni puristi.

Ricordiamo inoltre che attualmente sono in lavorazione due versioni della Dodge Charger Sixpack. Entrambe utilizzeranno lo stesso motore base Hurricane biturbo da 3,0 litri in linea a sei cilindri che Jeep ha presentato un paio di anni fa. La versione base erogherà 420 CV e 637 Nm di coppia, mentre la versione di punta 550 CV e 746 Nm. Entrambe saranno dotate di trazione integrale di serie e dovrebbero offrire prestazioni interessanti.

La nuova Dodge Charger debutterà inizialmente nella sua versione completamente elettrica, con le prime consegne attese entro la fine dell’anno. Inizialmente prevista per la fine del 2025, la variante con motore a combustione interna, denominata Dodge Charger Sixpack, potrebbe anticipare il lancio, arrivando nei concessionari statunitensi già dall’estate prossima, secondo recenti indiscrezioni.