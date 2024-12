Stellantis ha consegnato a Endesa 185 veicoli elettrificati dei marchi Jeep e Peugeot

Stellantis, punto di riferimento nel settore automobilistico in termini di mobilità sostenibile, ha consegnato a Endesa un totale di 185 veicoli elettrificati dei marchi Jeep e Peugeot, in modalità noleggio tramite Ayvens. Questa operazione rientra nell’intenso piano di rinnovamento della flotta che Endesa sta portando avanti nel corso del 2024 e che la porterà a chiudere l’anno con il raddoppio del numero di veicoli elettrici, arrivando a sfiorare le 450 unità, e con il 24% in più di ibridi pluggable. Sebbene la strategia di ottimizzazione ed elettrificazione della flotta sia iniziata più di un decennio fa, il 2024 rappresenta un punto di svolta per Endesa, poiché quasi il 40% della flotta totale di veicoli sarà rinnovata. Con la gamma ibrida, appena un terzo della flotta totale sarà a combustione alla fine di quest’anno e attualmente emette il 55% in meno di CO2 rispetto al 2009.

Endesa ha dato fiducia a Stellantis e ai suoi marchi Jeep e Peugeot per partecipare al rinnovamento della sua flotta con veicoli elettrificati

Il responsabile della mobilità aziendale di Endesa, Pablo Samaura, ha voluto sottolineare che “entro la fine di quest’anno, 7 veicoli su 10 della flotta aziendale saranno sostenibili. Questo impegno di lunga data, più di un decennio, ha permesso di ridurre della metà le emissioni associate dal 2009, il primo anno completo in cui è stata lanciata una flotta ibrida commerciale di 400 veicoli”.

Per Jesús Cenalmor, direttore B2B di Stellantis , “questa consegna non solo rafforza il nostro impegno per la mobilità, ma sottolinea anche la nostra capacità di fornire soluzioni efficienti e sostenibili alle grandi aziende. “Siamo orgogliosi di sostenere i loro sforzi con veicoli che si distinguono per stile, prestazioni, qualità e sicurezza, contribuendo al tempo stesso alla riduzione delle emissioni e al rispetto dell’ambiente”.

Jesús Jimeno, responsabile Corporate di Ayvens, ha spiegato che l’azienda è “molto orgogliosa di gestire questo importante accordo che rafforza l’impegno di Ayvens per la mobilità sostenibile” e ha sottolineato che “la collaborazione con Endesa nel rinnovamento della sua flotta, “con un forte attenzione all’elettrificazione, dimostra la capacità di Ayvens di offrire soluzioni di leasing in linea con le strategie ambientali più avanzate sul mercato”.

La Jeep Compass 4xe è stato uno dei modelli di Stellantis scelti da Endesa per rinnovare la propria flotta di veicoli composta da 134 unità. Ibrida plug-in e con il supporto dell’etichetta “Zero” della Direzione Generale del Traffico, unisce autonomia elettrica e sostenibilità con la robustezza, la versatilità e la capacità “offroad” che da sempre sono i grandi tratti distintivi di Jeep. In piena coerenza con l’impegno di Endesa, la Jeep Compass 4xe può andare ovunque in modalità 100% elettrica grazie alla sua innovativa tecnologia di trazione integrale. E tutto questo garantendo un elevato livello di comfort per tutti i suoi occupanti.

D’altro canto, la varietà e la versatilità della gamma di veicoli commerciali Peugeot 100% elettrici è stata un fattore chiave per Endesa, che rinnoverà la sua flotta con 51 unità, distribuite tra 26 Peugeot E-Partner , 24 Peugeot E- Rifter e una Peugeot E-Expert (quest’ultima tramite Arval). Questi veicoli di Stellantis elettrici al 100% offrono tutti i vantaggi e le caratteristiche di una delle gamme di maggior successo sul mercato spagnolo grazie alle loro prestazioni, alla loro affidabilità e, soprattutto, alla loro enorme capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di attività.

Prodotti presso lo stabilimento Stellantis Vigo, i Peugeot E-Partner ed E-Rifter si distinguono per la loro versatilità e comfort, con un’autonomia fino a 330 km. Il suo volume utile è di 4,4 m 3 , il carico utile di 780 kg e il peso rimorchiabile di 750 kg sono riferimenti nel segmento. La Peugeot E-Expert ha un’autonomia fino a 350 km. Con la batteria sotto il pianale offre un volume utile fino a 6,6 m3, un carico utile di 1.263 kg e un peso rimorchiabile di 1.000 kg.