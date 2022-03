Jeep Compass 4xe: le ultime novità in vista del debutto in Brasile

Il mercato ibrido ed elettrico è in continua ascesa in Brasile e, a quanto pare, anche Jeep vuole inserirsi in questo segmento. Tra i modelli del marchio che dovrebbero avere una versione ibrida in Brasile c’è la nuova Jeep Compass 4xe, che dovrebbe essere lanciata ad aprile. Per quanto riguarda i prezzi, dovrebbero partire da R$ 400 mila. Il modello dovrebbe essere importato dall’Italia e non sarà prodotto nel polo industriale del marchio in Brasile a Goiana, nello stato del Pernambuco.

Ad aprile dovrebbe avvenire il debutto di Jeep Compass 4xe

Il motore a combustione che dovrebbe venire utilizzato nella versione brasiliana di Jeep Compass 4xe sarà il 1.3 turbo che si occuperà di far girare l’asse anteriore del veicolo. Per quanto riguarda il motore elettrico, sarà posizionato sull’asse posteriore e avrà una potenza di 60 CV. Insieme, dovrebbero fornire al SUV di Jeep una potenza massima di 240 CV.

Come per le versioni più complete e top di gamma del SUV, il nuovo modello ibrido dovrebbe avere un cambio automatico a nove rapporti. Tornando al motore elettrico, dovrebbe avere un’autonomia fino a 50 km quando la vettura funziona in modalità completamente elettrica. Per quanto riguarda i dati di consumo, si aggirano intorno ai 50 km/l in modalità ibrida.

Come accennato, la nuova Jeep Compass 4xe sarà rilasciata per essere la versione top di gamma del SUV. Quindi, e con ben 400 mila R$ di prezzo, l’auto dovrebbe avere un buon livello di comfort e tecnologia. Oltre a tutti gli articoli della versione Serie S di serie. Successivamente anche l’altro SUV venduto dalla casa americana in Brasile, Jeep Renegade, dovrebbe ricevere la versione ibrida in Brasile. Vedremo in proposito quali novità arriveranno nei prossimi mesi.

