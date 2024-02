Ayvens accordo con Stellantis per acquisire 500.000 veicoli

Ayvens, leader globale nella mobilità sostenibile, e Stellantis, un gigante dell’industria automobilistica, hanno siglato un accordo quadro strategico del valore di miliardi di dollari. Secondo questo accordo, le affiliate di Ayvens acquisiranno fino a 500.000 veicoli per la loro flotta di leasing a lungo termine in tutta Europa nei prossimi tre anni. Le prime consegne sono previste per il primo semestre del 2024 e si protrarranno per l’intero anno.

Entro il 2026, la gamma europea di Ayvens, un’azienda leader nella gestione delle flotte e nel leasing a lungo termine, sarà ampliata fino a includere fino a 500.000 veicoli Stellantis.

Ayvens è nata nel maggio 2023 dall’acquisizione di LeasePlan da parte di ALD Automotive, consolidando così una delle principali aziende nel settore della gestione flotte e della mobilità. Al vertice come leader globale nel leasing auto multi-channel e multi-brand, Ayvens sfrutta la sua ampia portata e le sue competenze per servire una vasta gamma di clienti, tra cui aziende, PMI e privati.

Grazie a questo accordo, Ayvens e i suoi clienti avranno accesso a una vasta selezione di veicoli provenienti dai rinomati marchi di Stellantis, tra cui Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall. In futuro, è previsto che altri brand di Stellantis possano essere inclusi, ampliando così ulteriormente l’offerta disponibile.

Una delle priorità principali sarà l’integrazione della innovativa linea di veicoli sostenibili di Stellantis per supportare la strategia multi-brand di Ayvens. Le consegne ad Ayvens comprenderanno una vasta gamma di segmenti, che vanno dalle city car ai SUV, fino ai furgoni e ai minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), offrendo una varietà di opzioni di motorizzazione, compresi i veicoli elettrici a batteria, dotati delle più recenti innovazioni nel software e nell’infotainment.

Le due aziende avranno la flessibilità di concordare specifiche quantità, composizioni degli ordini e date di consegna, oltre ai volumi già pianificati per il 2024. Questo consentirà loro di adattarsi alle caratteristiche specifiche della flotta e alle esigenze della domanda in modo agile e personalizzato.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha espresso il suo entusiasmo nell’annunciare questa partnership innovativa con Ayvens, la quale favorirà la transizione graduale dei clienti di Ayvens verso una mobilità più sostenibile. Con i brand iconici di Stellantis e la sua gamma di veicoli elettrici, l’azienda sarà in grado di offrire soluzioni personalizzate per ogni esigenza, budget e stile di vita. Grazie a questo accordo, i clienti attuali e futuri dei marchi Stellantis avranno l’opportunità di sperimentare le ultime innovazioni dell’azienda, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, garantendo un comfort senza pari. Tavares ha sottolineato che questa partnership rappresenta una grande opportunità per i clienti di Ayvens e un passo significativo verso un futuro a zero emissioni di carbonio.

Tim Albertsen, CEO di Ayvens, ha espresso grande soddisfazione per aver raggiunto questo accordo quadro con Stellantis, finalizzato a fornire ai clienti una vasta selezione di veicoli multi-brand di alta qualità. Questo accordo mira a supportare progressivamente i clienti di Ayvens nel passaggio verso una mobilità più sostenibile, sfruttando l’eccellenza della gamma prodotti e dei servizi offerti.

Albertsen ha sottolineato che questa partnership consentirà ad Ayvens di collaborare strettamente con Stellantis per garantire una politica dei prezzi più competitiva per i propri clienti. Inoltre, ha evidenziato che l’accordo rappresenta una dimostrazione tangibile del potere di scalabilità e di acquisto di Ayvens, che genererà valore aggiunto e sinergie positive per tutti gli stakeholder coinvolti.

Il CEO ha osservato che il settore della mobilità è in rapida crescita, con i clienti che stanno sempre più abbandonando il concetto di “possesso” a favore di modelli di “utilizzo”, con una crescente richiesta di soluzioni di leasing full-service. Ha enfatizzato la necessità di mantenere sotto controllo i costi e ridurre l’impronta di carbonio, riflettendo l’impegno di Ayvens nel plasmare un ecosistema efficiente con i suoi partner per massimizzare i benefici per i clienti nel percorso verso una mobilità sostenibile. Albertsen ha concluso affermando che l’obiettivo primario di Ayvens è guidare questa transizione e delineare il futuro del settore come leader globale nella mobilità sostenibile.

Entrambe le aziende sono fortemente impegnate nel rendere la mobilità più sostenibile. Nel quadro del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 100% delle vendite di autovetture elettriche a batteria (BEV) in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti di autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV entro il 2030. Per conseguire tali obiettivi di vendita, l’azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità delle batterie, con il supporto di sei impianti di produzione di batterie in Nord America e in Europa. Questo impegno dimostra la determinazione di Stellantis nel diventare un’azienda a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038 in tutti i suoi ambiti operativi, con la compensazione di una percentuale delle emissioni residue.

Grazie all’acquisto di veicoli Stellantis all’avanguardia, compresi i veicoli elettrici a batteria (BEV), l’accordo si allinea perfettamente con il piano strategico PowerUP 2026 di Ayvens, mirato a facilitare una transizione graduale verso la mobilità sostenibile. Attraverso un programma robusto dedicato alle vetture elettriche, Ayvens supporta i propri clienti nel loro percorso verso l’elettrificazione, offrendo consulenza strategica e consigli pratici su come limitare i costi e ridurre l’impatto ambientale.

Utilizzando un vasto pool di dati e strumenti collaborativi, team di consulenza dedicati di Ayvens assistono professionisti e imprese nell’ottimizzazione dei regolamenti relativi alle auto aziendali, nella riduzione dei costi totali di proprietà e nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.