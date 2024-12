Nuova Opel Frontera: il SUV elettrificato per tutti

Robusta, spaziosa, ultramoderna e altamente efficiente con trazione elettrificata: questa è la nuova Opel Frontera. Ciò che convince tanto quanto le numerose soluzioni pratiche offerte da Frontera sono i prezzi convenienti. In futuro i clienti potranno guidare una nuova Frontera Electric con spazio per cinque persone per soli 29.900 euro; La nuova Frontera Hybrid può essere ordinata a partire da soli 24.500 euro.

Completamente elettrica o con trazione ibrida a 48 volt ad alta efficienza la nuova Opel Frontera è sempre una scelta interessante

Ma non è tutto: la nuova Frontera è disponibile anche per un massimo di sette occupanti. Per la versione ibrida a sette posti della linea di equipaggiamento GS è previsto solo un piccolo sovrapprezzo di 800 euro. Ciò rende Frontera il veicolo navetta ideale per la squadra, gli amici o la famiglia con seguaci, rendendolo un SUV alla portata di tutti.

La nuova Opel Frontera colpisce a prima vista con la sua interpretazione leggermente più robusta della filosofia di design audace e chiara di Opel. Il design frontale verticale e le proporzioni eccezionali della nuova Frontera costituiscono la base per un abitacolo tanto funzionale quanto spazioso, il tutto con un aspetto audace, grezzo e allo stesso tempo espressivo.

Il Vizor nero con il nuovo fulmine Opel al centro conferisce alla Frontera un carattere distintivo e integra perfettamente i fari Intelli LED con abbaglianti automatici nel volto del marchio. L’aspetto solido e robusto della Frontera è visivamente rafforzato dai passaruota e dai sottoporta prominenti, che conferiscono al SUV un aspetto contemporaneo. La nota firma dell’ala Opel delle luci di marcia diurna e delle luci posteriori risplende in un’interpretazione più moderna in “blocchi luminosi” accentuati. Nella vista laterale, il vistoso montante C divide visivamente lo spazioso abitacolo.

Il look moderno e chiaro continua anche negli interni: ampie decorazioni orizzontali sul cruscotto e sulle porte ampliano l’abitacolo già arioso. Il tipico abitacolo Pure Panel di Opel con display informativo per il conducente da 10 pollici e, se lo si desidera, uno schermo di infotainment altrettanto grande, attira l’attenzione tanto quanto il nuovo volante.

Per i clienti che preferiscono utilizzare il proprio dispositivo mobile, la versione entry-level è dotata di serie di un’innovativa e pratica stazione per smartphone al posto dello schermo centrale. Inoltre, Opel rende ancora una volta le innovazioni dei sedili alla portata di un’ampia gamma di acquirenti della nuova Frontera con la funzione brevettata Intelli-Seat. E in conformità con l’approccio “Greenovation” di Opel, i sedili Intelli disponibili a richiesta sono realizzati con materiale riciclato e quindi sostenibile.

Numerose altre soluzioni intelligenti aumentano il divertimento e il comfort del nuovo arrivato, dal caricabatterie wireless a un massimo di cinque porte USB-C nella versione per sette persone. Una fascia flessibile sostiene in modo affidabile i dispositivi più grandi come i tablet nella console centrale. Le tasche per smartphone negli schienali e ulteriori spazi aperti e possibilità di stoccaggio con superficie in gomma tengono gli oggetti di uso quotidiano senza scivolare.

Essendo un SUV pratico e adatto all’uso quotidiano, la nuova Frontera brilla anche per la sua capacità di carico flessibile fino a circa 1.600 litri e un sedile posteriore frazionabile in un rapporto 60:40. Una volta a destinazione, il SUV per famiglie può sopportare fino a 240 chilogrammi di carico stazionario sul tetto per una tenda da tetto.

Per un divertimento di guida responsabile, i clienti possono scegliere tra una versione completamente elettrica e trazioni ibride altamente efficienti con tecnologia a 48 volt. Con un prezzo di partenza di 24.500 euro, la Frontera Hybrid monta un motore turbo benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) sviluppato appositamente per l’uso ibrido. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e una nuova trasmissione elettrificata a doppia frizione a sei velocità, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 siano significativamente ridotti rispetto a un modello a funzionamento convenzionale. Inoltre, la Frontera Hybrid è disponibile anche in combinazione con un ibrido turbo benzina da 100 kW (136 CV).

Per chi desidera viaggiare completamente localmente senza emissioni, puoi ordinare la Frontera Electric a batteria con 83 kW (113 CV), batteria da 44 kWh (capacità utilizzabile) e un’autonomia fino a 305 chilometri (secondo WLTP). Come successiva versione “Long Range”, con la nuova Frontera Electric sarà possibile percorrere fino a circa 400 chilometri (autonomia provvisoria, secondo WLTP 2 ) senza sosta di ricarica.

I clienti possono scegliere anche tra le due linee di equipaggiamento Edition e GS. Anche nella versione entry-level fanno parte della dotazione di serie numerose funzionalità come il display informativo per il conducente da 10 pollici, la stazione per smartphone, OpelConnect con vari servizi telematici, i fari Intelli-LED con assistente abbaglianti e il sistema di parcheggio posteriore.

Nella versione GS, la Frontera dispone anche del pozzetto Pure Panel con sistemi come infotainment multimediale tra cui touchscreen a colori da 10 pollici e navigazione integrata, pilota di parcheggio anteriore e telecamera per la retromarcia.

Sono inoltre presenti fari e fanali posteriori a LED oltre al climatizzatore automatico. Anche i cerchi in lega leggera da 17 pollici attirano l’attenzione sulla GS. Ci sono un totale di sei colori esterni tra cui scegliere. Il tetto può essere scelto in tinta con la carrozzeria oppure in contrasto bianco o nero.

Con il suo aspetto sicuro di sé, le soluzioni intelligenti che aumentano il piacere di guida e la possibilità di trazione completamente elettrica o ibrida, la nuova Opel Frontera continua coerentemente l’offensiva di elettrificazione del marchio a prezzi particolarmente convenienti e si rivolge quindi a un’ampia gamma di acquirenti.