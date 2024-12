Ferrari, Elkann: “Il 2024 anno di crescita, l’elettrico nuovo capitolo della nostra storia”

“Il 2024 è stato un anno di crescita per Ferrari”, ha dichiarato John Elkann, presidente della società, aprendo il suo discorso in cui ha analizzato i principali eventi e traguardi che hanno segnato il percorso del Cavallino Rampante nell’arco di questi ultimi 12 mesi. “Stiamo per concludere un anno di forte sviluppo per il business di Ferrari, durante il quale abbiamo ottenuto risultati finanziari straordinari e visto una crescita significativa del nostro marchio in ogni aspetto dell’azienda”, ha proseguito Elkann.

Ecco come è stato il 2024 della Ferrari: John Elkann tira le somme

Il presidente ha poi evidenziato due aspetti particolarmente rilevanti: “La solidità del nostro portafoglio ordini e l’incremento delle richieste di personalizzazione sono due tendenze fondamentali che confermano il successo delle nostre vetture sportive”. Elkann ha inoltre sottolineato che la F80, la nuova supercar di Ferrari, rappresenta il punto culminante di un ambizioso piano di lanci, il quale ha suscitato un entusiastico apprezzamento da parte dei clienti e ha arricchito ulteriormente la nostra offerta, consolidando il nostro posizionamento nel segmento delle auto di alta gamma.

“Siamo stati in lotta per il titolo costruttori fino all’ultima gara della stagione. Abbiamo conquistato una vittoria fondamentale al Gran Premio di Monaco, con Charles Leclerc che ci ha poi regalato altri successi indimenticabili a Monza, davanti a una folla di tifosi entusiasti, e ad Austin. Carlos Sainz ha trionfato in Australia e in Messico, completando così il suo straordinario percorso con la Scuderia Ferrari”.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Carlos per l’entusiasmo, la dedizione e il talento che ha portato al team durante questi quattro anni insieme”, ha dichiarato Elkann, che ha poi aggiunto un ricordo speciale: “Non dimenticherò mai la domenica del 1° settembre, una giornata davvero unica in cui abbiamo celebrato vittorie incredibili sia a Monza che ad Austin, quest’ultima una delle gare più iconiche del Campionato Mondiale FIA WEC. È stato un momento che ha reso ancora più speciale la nostra stagione.”

Elkann ha dedicato anche una parte del suo intervento al processo di elettrificazione di Ferrari, mettendo in evidenza come, grazie al grande impegno e alla dedizione del nostro team, in soli due anni sia stato realizzato a Maranello l’e-building, uno stabilimento all’avanguardia che rappresenta una pietra miliare per la nostra azienda. “Al suo interno svilupperemo non solo la prossima generazione di Ferrari, ma anche i componenti elettrici strategici che contribuiranno a rendere ancora più esclusiva e unica la nostra gamma”, ha sottolineato Elkann, rimarcando l’importanza di questa nuova fase per il futuro del marchio.

“La Ferrari elettrica”, ha continuato, “sarà un nuovo, entusiasmante capitolo della nostra lunga e prestigiosa storia. Si affiancherà alla produzione e allo sviluppo dei nostri modelli a combustione interna e ibridi, ognuno dei quali continuerà a offrire quelle straordinarie emozioni di guida che solo una Ferrari è in grado di garantire”.

Un ulteriore focus è stato dedicato al mondo Ferrari oltre le auto, in particolare al lifestyle, un ambito che, secondo Elkann, sta permettendo a sempre più persone di sentirsi parte integrante dell’universo Ferrari, senza la necessità di possedere una super car. “I Musei di Maranello e Modena hanno registrato il numero più alto di visitatori di sempre, spinti dalla passione incessante che il nostro marchio continua a suscitare”, ha dichiarato. Inoltre, ha evidenziato come le collezioni Ferrari abbiano ottenuto un grande successo anche nella Settimana della Moda di Milano, con un’offerta che nel corso dell’anno si è arricchita delle esclusive capsule collection di Miami e Monza, confermando il crescente interesse verso il brand anche nei settori del lifestyle e della moda.

Infine, Elkann ha dato appuntamento agli investitori per il secondo semestre del 2025, quando Ferrari presenterà al Capital Markets Day il nuovo piano strategico. “Sarà un’opportunità per ribadire la nostra continua spinta verso l’innovazione, l’esclusività e l’eccellenza, valori che proseguono di pari passo con il nostro impegno verso la carbon neutrality entro il 2030”, ha concluso con determinazione.