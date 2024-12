Nuova Lancia Ypsilon sfila sul lungomare di Napoli

Ieri si è conclusa a Napoli la quarta tappa del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon, che ha visto dieci vetture attraversare luoghi iconici come il Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino e i quartieri di Chiaia e Vomero, accogliendo l’entusiasmo di residenti e turisti. Il tour ha fatto tappa anche in Piazza del Plebiscito, simbolo della cultura e della storia partenopea, e nel Centro Direzionale, cuore della modernità e innovazione di Napoli, dove il pubblico ha riservato un caloroso benvenuto.

Nella vivace e affascinante città partenopea, dieci unità della nuova Lancia Ypsilon hanno attraversato luoghi iconici

Napoli è una città che unisce la storia con un’eleganza senza tempo, incastonata tra il mare cristallino e il maestoso Vesuvio. Casa di Parthenope, la figura mitologica che ha ispirato l’ultimo film di Paolo Sorrentino, che ne esplora la bellezza unica, proprio come la Nuova Ypsilon. Il design sofisticato di quest’auto riflette l’essenza di Napoli, famosa per il suo stile che va dall’alta moda delle boutique di Vomero e Chiaia alla tradizione della ceramica di Capodimonte, una città dalle mille sfaccettature, splendidamente raccontata nel film “Parthenope” di Sorrentino.

La Nuova Lancia Ypsilon ha attraversato Via Toledo, cuore pulsante della moda e dell’eleganza italiana, dove l’auto si è fatta notare con il suo design ispirato ai modelli storici del marchio. Le sue forme sinuose, i fanali posteriori rotondi, che richiamano la Lancia Stratos, e l’iconico calice sul frontale, rivisitato con luci LED, sono simboli di un’eleganza senza tempo. La Ypsilon è anche la prima vettura Stellantis a essere dotata del sistema S.A.L.A., un’interfaccia virtuale che offre un’esperienza di guida comoda e tecnologica. Questo modello è leader nel segmento B hatchback premium, con un ampio display da 10,25 pollici, il miglior sistema di parcheggio assistito e la guida autonoma di livello 2 di serie.

La Nuova Lancia Ypsilon si distingue per la sua praticità, ideale per affrontare la vivace vita cittadina di Napoli. Le dimensioni compatte la rendono perfetta per il traffico e le manovre strette, mentre il bagagliaio offre una buona capacità di carico. La tecnologia avanzata a bordo, inclusi Apple CarPlay e Android Auto, consente una guida connessa e sicura, con facilità nell’accesso a chiamate, messaggi, musica e navigazione. Un’auto versatile, perfetta per ogni occasione.

Il tour della Nuova Lancia Ypsilon a Napoli ha toccato il quartiere Vomero, noto per la sua atmosfera vivace e le sue eleganti strade pedonali. Grazie alla grande maneggevolezza e alle ottime prestazioni dinamiche, affrontare le curve e le pendenze del Vomero è stato un piacere, specialmente per la versione ibrida con cambio automatico e-DCT, che garantisce un’esperienza di guida fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica.

L’invito del Brand è di visitare le 160 Case Lancia in Italia, showroom esclusivi che offrono un’esperienza premium e la possibilità di testare la Nuova Ypsilon su strada. I clienti possono esplorare l’intera gamma della vettura, disponibile in versioni Ypsilon, LX e Cassina, sia elettrica che ibrida, e approfittare dell’offerta finanziaria che consente di acquistare l’auto con una rata mensile di 200€ per 48 mesi (Nuova Ypsilon Ibrida) o 200€ per 36 mesi (Nuova Ypsilon Elettrica), con il primo pagamento dopo 90 giorni. Il tour proseguirà a Milano il prossimo weekend, continuando a celebrare lo stile, l’innovazione e l’orgoglio italiano del marchio Lancia.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha affermato: “Siamo molto orgogliosi del successo della Nuova Lancia Ypsilon a Napoli, una città che incarna il cuore della cultura e della storia italiane, e che ha accolto il nostro modello con grande entusiasmo. Questo affascinante tour nelle principali città italiane sta mettendo in evidenza la bellezza senza tempo di metropoli dalle radici storiche, ma completamente orientate al futuro, proprio come la nostra prima vettura della nuova era di Lancia. Napoli, con la sua storia e la sua modernità, è stata il palcoscenico perfetto per presentare ciò che la Ypsilon ha da offrire. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti un’esperienza unica, all’insegna dell’eleganza e dell’innovazione.”