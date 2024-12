Jeep taglia i prezzi dell’Avenger elettrico in UK

Jeep ha recentemente ridotto i prezzi della sua Avenger Electric nel Regno Unito fino a £5.000, rendendo il modello più interessante e competitivo per i potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Il prezzo di partenza per la versione base Longitude è ora fissato a £29.999, allineandosi così con la nuova Ford Puma Gen-E. Nonostante il taglio dei prezzi, l’Avenger Electric rimane comunque più costosa rispetto alla sua controparte a benzina. Secondo AutoExpress, la versione elettrica costa ancora £5.000 in più rispetto al modello a motore tradizionale, il che significa che, sebbene ci sia un’apparente convenienza grazie allo sconto, scegliere il modello elettrico comporta un investimento iniziale più alto.

Inoltre, l’Avenger Electric si posiziona a £4.000 in più rispetto alle varianti ibride leggere, offrendo agli acquirenti un dilemma: passare all’elettrico per un futuro più sostenibile ma spendere di più, o optare per una soluzione più economica che utilizza ancora combustibili fossili o un ibrido come compromesso. Questa strategia di pricing mette in evidenza il conflitto che molti consumatori affrontano quando devono bilanciare le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle economiche. Jeep sta cercando di attrarre un pubblico più orientato verso il futuro, ma per chi è più attento al risparmio, la differenza di prezzo potrebbe risultare un ostacolo significativo nella transizione verso un’auto elettrica.

Anche le versioni superiori dell’Avenger hanno visto una revisione dei prezzi. L’allestimento Altitude, di fascia media, è ora disponibile a £31.999, con una riduzione di £4.700, mentre il modello Summit, più sofisticato, scende a £33.999, con un abbassamento di £4.900. Questi ribassi fanno sì che l’Avenger Electric sia più economico rispetto a rivali premium come la Mini Aceman, che costa £1.801 in più, e la Volvo EX30, che è più costosa di £2.850.

Tuttavia, alcuni esperti suggeriscono che questa strategia di prezzi aggressiva sia più una risposta alla necessità di rispettare il mandato sulle emissioni zero (ZEV) in vista del 2025, quando le case automobilistiche dovranno far sì che i veicoli elettrici costituiscano almeno il 28% delle loro vendite globali, rispetto al 22% attuale. In caso contrario, le case automobilistiche potrebbero incorrere in multe salate, pari a £15.000 per ogni veicolo a benzina venduto oltre il limite. Pertanto, i tagli dei prezzi da parte di Jeep sembrano una strategia per stimolare la domanda e evitare di affrontare le pesanti sanzioni previste.

Nonostante queste riduzioni, il divario di prezzo tra le versioni elettriche e quelle a benzina dell’Avenger rimane evidente. Altri produttori, come Vauxhall, hanno già deciso di mantenere lo stesso prezzo per i modelli elettrici e a benzina, il che rende le loro offerte decisamente più competitive. La strategia di prezzo di Jeep potrebbe quindi spingere alcuni clienti a rivolgersi a marchi concorrenti, rendendo ancora più complessa la scelta tra veicolo elettrico e tradizionale.