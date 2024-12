Opel Motorsport celebra il successo della stagione dei rally 2024

L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” ha suscitato ancora una volta entusiasmo sulla scena dei rally internazionali alla sua quarta stagione. Fino a 16 Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV), quasi di produzione, hanno offerto ancora una volta emozionanti gare di rally e battaglie per la posizione per decimi di secondo nella prima e finora unica coppa rally elettrica monomarca al mondo.

Elettrizzante quarta stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”

La varietà dei partecipanti è stata più grande che mai: squadre provenienti da otto nazioni (Germania, Austria, Francia, Spagna, Belgio, Ungheria, Svezia e Paesi Bassi), tra cui un totale di otto donne pilota, hanno caratterizzato la gara. Con il due volte campione DTM Timo Scheider e la leggenda austriaca Matthias Walkner, due grandi esperti del motorsport hanno preso parte alla lotta in occasione di un’apparizione come ospiti. Scheider in particolare ha brillato all’inizio della stagione con un notevole quinto posto all’ADAC Rally Sulingen.

Nella sua seconda stagione di Coppa, Luca Pröglhöf si è dimostrato un punto di riferimento in termini di guida. Insieme alla sua copilota Christina “Dina” Ettel, il 25enne austriaco di Sittendorf vicino a Vienna ha celebrato un totale di quattro vittorie in questa stagione e ha così conquistato il titolo prima del gran finale del Rally dell’Europa centrale. Per la seconda volta, la Opel Corsa Rally Electric ha preso parte a questo round del Campionato Mondiale Rally FIA e ha dimostrato le sue ottime prestazioni davanti a 125.000 spettatori e alla stampa specializzata internazionale. Le altre vittorie in una delle otto gare di coppa che si sono svolte in cinque diversi paesi sono state celebrate dal tedesco Christian Lemke, dallo spagnolo Alex Español, dal francese Jérôme Chavanne e dal belga Tom Heindrichs, fratellastro del neo campione del mondo di rally Thierry Neuville.

Grande attenzione anche per le otto atlete presenti: le francesi Emma Chalvin e Alizée Pottier, l’olandese Esmée Den Hartigh, l’austriaca Pia Steffe, la belga Lyssia Baudet, la svedese Hannah Jakobsson e le tedesche Claire Schönborn e Ann Felke si sono opposte con fermezza ai loro rivali maschi. Con Chalvin, Baudet, Schönborn e Felke, quattro piloti Opel sono stati invitati alla proiezione internazionale femminile “Beyond Rally” organizzata dall’organizzatore del Campionato Mondiale Rally in Polonia.

Con la sua brillante prestazione, Luca Pröglhöf, campione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup di quest’anno, si è qualificato per l’ADAC Opel Rally Junior Team. Lì cercherà di seguire le orme dei suoi predecessori di successo nel Campionato Europeo Junior Rally (JERC) la prossima stagione. Un totale di cinque titoli di Campionati Europei Junior conquistati da Emil Bergkvist, Marijan Griebel, Chris Ingram, Mārtiņš Sesks e Laurent Pellier testimoniano le grandi ambizioni dell’ADAC Opel Rally Junior Team. Nella stagione JERC 2024, anche i campioni della Coppa 2023 e 2022 Calle Carlberg e Timo Schulz hanno registrato un ottimo risultato con il 2° e il 4° posto assoluto.

Le aspettative del capo di Opel Motorsport, Jörg Schrott, per la prossima stagione di rally sono altrettanto elevate: “La percezione internazionale e l’interesse da parte degli organizzatori e dei team per l’ADAC Opel Electric Rally Cup sono cresciuti costantemente negli ultimi quattro anni. Stiamo già lavorando duramente per la stagione della Coppa 2025. Con sette eventi interessanti in cinque paesi e un campo ancora una volta molto internazionale, anche la quinta stagione della nostra innovativa Coppa promette molte emozioni. Con Luca Pröglhöf, un talento promettente viene nuovamente promosso dalla Coppa all’ADAC Opel Rally Junior Team. Sono entusiasta di vedere come se la caveranno Luca e Dina nella lotta contro i migliori piloti rally junior d’Europa. Non vediamo l’ora che arrivi la prossima stagione dei rally, che porterà ancora una volta molte sfide per Opel, ma si spera anche dei successi”.