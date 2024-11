Dodge Viper vs Mustang GT vs Shelby Cobra: chi vince la drag race?

Il film delle drag race si arricchisce di un nuovo atto in salsa statunitense, con la sfida in accelerazione fra 3 auto sportive della scuola americana. Protagoniste del duello sul quarto di miglio con partenza da fermo, organizzato da quelli di carwow, sono una Dodge Viper GTS, una replica della Shelby Cobra e una Ford Mustang. Queste vetture declinano in modo diverso la cultura motoristica d’oltreoceano, ma hanno un comune fil rouge: la muscolarità.

Come al solito, non vi anticipiamo nulla sull’esito del confronto, per non togliere il piacere delle suspense. Dovrete guardare il video per scoprire come sono andate le cose. Prima di passare la parola ai fotogrammi, vogliamo però fare una breve narrazione delle caratteristiche principali dei modelli coinvolti in questa drag race.

Screen shot da video carwow

Iniziamo dalla Ford Mustang, espressione di un mito d’oltreoceano che resiste alle insidie del tempo. Sotto il cofano anteriore di questa vettura pulsa un V8 da 5 litri, in grado di sviluppare 460 CV di potenza e 527 Nm di coppia, su un peso di 1.808 chilogrammi. La forza propulsiva viene inviata alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce.

Accanto a lei, sulla linea di partenza, c’è la Dodge Viper, con le sue forme spettacolari. In questo step, la muscle car a “stelle e strisce” si giova della spinta di un motore V10 aspirato da 8 litri di cilindrata, che sviluppa 456 CV di potenza e 664 Nm di coppia, su un peso di 1.595 chilogrammi. Anche qui l’energia giunge a terra sulle sole ruote posteriori, tramite un cambio manuale a 6 marce.

Completa la tela della drag race odierna una replica della Shelby Cobra, alimentata da un motore Ford Coyote V8 da 5 litri di cilindrata, con 460 CV e 569 Nm al servizio del piacere. La potenza, come per le rivali, viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce. Il peso da muovere è di appena 835 kg. Sulla carta, i favori del pronostico vanno decisamente a lei, che esibisce la maggiore leggerezza, a parità di potenza con le altre, ma sarà così anche nel test reale? Non vi resta che un modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video sulla drag race. Buona visione!