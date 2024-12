I concessionari Dodge offrono sconti anticipati sulla Charger Daytona

Mentre la nuova Dodge Charger Daytona completamente elettrica si prepara a debuttare nei concessionari negli USA, alcune concessionarie Dodge hanno iniziato a proporre incentivi in denaro per attirare gli acquirenti verso questa innovativa e-muscle car. L’obiettivo è persuadere soprattutto coloro che nutrono dubbi riguardo all’abbandono dei celebri motori HEMI V8 che hanno segnato la storia del marchio.

Sebbene non sia ancora arrivare sul mercato i concessionari offrono già sconti per la nuova Dodge Charger Daytona

In diverse concessionarie della costa orientale, sono stati introdotti sconti che vanno da circa 2.000 a quasi 4.000 dollari, disponibili su specifici allestimenti della nuova dodge Charger Daytona. Tuttavia, questi incentivi sembrano essere iniziative individuali dei concessionari piuttosto che offerte promosse direttamente da Dodge a livello nazionale. Per rendere l’offerta ancora più interessante, Dodge ha inoltre introdotto opzioni di finanziamento a tasso zero per un periodo fino a 72 mesi, disponibili per i clienti che soddisfano determinati requisiti. Ricordiamo che i prezzi di partenza sono $ 61.590 per la R/T e $ 75.185 per lo Scat Pack.

Un esempio significativo è rappresentato dalla Dodge Charger Daytona Scat Pack, che beneficia di sconti particolarmente appetibili. Questo modello è equipaggiato con una configurazione a doppio motore che sviluppa ben 670 cavalli. Grazie a queste caratteristiche, lo Scat Pack offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, confermando l’impegno di Dodge nel mantenere vive le prestazioni iconiche delle sue muscle car, ora reinterpretate in chiave elettrica.

La Dodge Charger Daytona 2024 è disponibile in due allestimenti: R/T e Scat Pack. Entrambi gli allestimenti sono dotati di trazione integrale (AWD) alimentata da un pacco batterie da 105 kWh. L’R/T offre 496 cavalli, con un tempo da 0 a 100 di 4,5 secondi e un’autonomia stimata di circa 500 km. Invece la versione Scat Pack sacrifica l’autonomia, che è inferiore ai 400 km, per il suo significativo aumento delle prestazioni.