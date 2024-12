Stellantis: senza Tavares tornerà a prosperare il motore Hemi?

Carlos Tavares ha lasciato la carica di CEO di Stellantis, e il suo mandato è stato oggetto di analisi critica da parte di esperti del settore. Una delle decisioni più controverse attribuite a Tavares riguarda la fine della produzione del motore Hemi V-8, una scelta che avrebbe incontrato forti resistenze interne. Questo motore continua ad essere usato in alcune auto ma la sua presenza è stata fortemente limitata.

Negli Stati Uniti si vocifera che l’addio al motore Hemi sia stata una scelta esclusiva di Carlos Tavares

Secondo un rapporto di CNBC, la gestione di Tavares in Stellantis rifletteva una visione orientata più al modello europeo che a quello americano, portando a un’accelerazione verso l’elettrificazione e una maggiore attenzione alla riduzione delle emissioni. Tuttavia, negli Stati Uniti, la transizione verso i veicoli elettrici procede a rilento, evidenziando difficoltà nell’implementare la strategia globale di Tavares.

Con le dimissioni di Carlos Tavares, Stellantis è in attesa di un nuovo CEO, che dovrebbe essere nominato entro metà del prossimo anno. Nel frattempo, l’azienda sta rafforzando le sue operazioni in Nord America, nominando Tim Kuniskis, ex CEO di Dodge e Ram, per guidare il marchio Ram. Kuniskis è noto per il suo supporto all’Hemi V-8 e per aver lanciato la gamma Hellcat ad alte prestazioni. Il suo ritorno potrebbe segnare un cambiamento nella cultura aziendale dopo l’uscita di Tavares.

Sebbene non ci siano conferme, l’Hemi V-8 potrebbe tornare, dato che Stellantis continua a offrire questi motori nei suoi veicoli, come il Durango Hellcat e i pickup full-size. Si prevede una versione V-8 della nuova Charger dopo le varianti elettriche e a sei cilindri. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.