Apre in Francia la prima Casa Lancia

A pochi mesi dall’apertura della prima Casa Lancia a Parigi La Défense, lo sviluppo della rete francese accelera. Una dozzina di Casa Lancia saranno aperte a fine novembre, prima che la rete si intensifichi a dicembre e per tutto il 2025. Nel 2025, saranno ben 25 le sedi che comporranno la rete francese, con 80 punti di assistenza.

Dopo l’apertura della prima Casa Lancia a Parigi La Défense durante l’estate, la rinascita del marchio continua in Francia

Alain Descat, Direttore di Premium Brands Stellantis Francia, spiega: “Vogliamo offrire un’esperienza coinvolgente, di alto livello e molto italiana a tutti i nostri clienti. Potranno iniziare il loro percorso di acquisto comodamente dalla propria abitazione, accedendo al configuratore, per poi contattare i consulenti commerciali online specializzati nel marchio Lancia, e proseguire con il supporto degli expert advisor certificati Lancia. In Casa Lancia, ci concentriamo su un ambiente che riflette le nostre ambizioni, con marmi e mobili italiani – forniti in particolare da Cassina – che sono il risultato di un meticoloso processo di selezione, dimostrando l’attenzione del nostro brand ai dettagli e offrendo un’autentica “sensazione di una tipica casa italiana”.

“Condividiamo questo spirito italiano, con innovazione, tradizione e rispetto per l’ambiente. Le Casa Lancia si presentano quindi come veri e propri salotti, eleganti e accoglienti, pensati per il benessere di chi li abita o li visita, in uno stile decisamente italiano. In modalità phygital è possibile ordinare e farsi recapitare direttamente al proprio recapito la propria nuova Ypsilon oppure finalizzare la transazione in una delle 25 Casa Lancia. Per quanto riguarda la manutenzione, è possibile effettuarla presso uno dei nostri 80 punti assistenza dislocati in tutta la Francia. » In ognuna delle nostre sedi sono disponibili per le prove Lancia Ypsilon Elettrica e Ibrida.