Citroën ë-C3: in promozione fino al 31 dicembre con nessuna rata per due anni

Fino al 31 dicembre, sarà ancora più facile acquistare la nuova Citroën ë-C3, il modello che Citroën propone per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Già un successo nel segmento B europeo, la ë-C3 è un’auto innovativa, moderna e intelligente, pensata per un pubblico ampio e con diverse soluzioni energetiche adatte alle esigenze di ciascun cliente. Progettata per migliorare semplicità e benessere, la nuova C3, anche nella versione completamente elettrica, si posiziona come una proposta competitiva in un mercato in forte espansione.

La Citroën ë-C3 è dotata di un motore elettrico da 113 CV e di una batteria LFP da 44 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano, rendendola perfetta per gli spostamenti quotidiani. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile ottenere l’80% della carica in soli 26 minuti, assicurando un’esperienza senza compromessi in termini di performance e comodità.

La nuova formula finanziaria “Elettrico Facile” rende l’acquisto della ë-C3 ancora più accessibile. Con un anticipo di 11.950 Euro, nessuna rata per i primi due anni e una rata finale di pari importo, i clienti possono acquisire una Citroën ë-C3 You 83 kW completa di sensori di parcheggio posteriori, Citroën Head Up Display, Sospensioni Citroën Advanced Comfort e My Citroën Play con Smartphone Station. Il piano offre anche la possibilità di restituire l’auto al termine dei 24 mesi. Il TAN fisso è dello 0%, mentre il TAEG è dello 0,13%, confermando l’approccio competitivo e conveniente per l’acquisto di un’auto elettrica.

La nuova Citroën ë-C3 100% elettrica introduce innovazioni significative, a partire dall’assenza del quadro strumenti tradizionale. Invece, viene adottato il nuovo Head-Up Display Citroën che proietta le informazioni del veicolo su una sezione nera lucida tra il cruscotto e il parabrezza, evitando la duplicazione dei dati e migliorando la visibilità per il conducente senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il volante multifunzione, compatto e regolabile, è progettato per non interferire con l’Head-Up Display.

Un’altra novità è l’introduzione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort su tutte le versioni. Questo sistema innovativo con smorzatori idraulici progressivi offre un comfort superiore, riducendo l’impatto delle imperfezioni stradali e creando l’effetto “tappeto volante”. La sospensione è regolata in due fasi, a seconda della sollecitazione.

In termini di infotainment, la Citroën ë-C3 offre My Citroën Play con Smartphone Station, che consente una facile connessione al veicolo. Grazie alla tecnologia wireless NFC, i proprietari possono accedere rapidamente a funzioni come telefono, radio, navigazione e musica, mantenendo il controllo attraverso i comandi al volante e il pulsante “Home” per un’esperienza di guida senza stress.