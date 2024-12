Nuova Jeep Renegade: il prezzo potrebbe partire da meno di 25 mila euro

Nuova Jeep Renegade è una delle vetture che in futuro dovrebbero far parte ancora della gamma della casa automobilistica americana salvo cambiamenti dell’ultima ora. Il suo debutto è atteso entro il 2027. Questa auto dovrebbe essere prodotta su piattaforma smart car e avere un prezzo di partenza inferiore ai 25 mila euro. Al momento non è ancora certo che verrà usata questa piattaforma non potendosi escludere l’utilizzo della STLA Small. Molto dipenderà anche dal tipo di pubblico che si vorrà intercettare in quanto l’utilizzo della prima piattaforma promette prezzi più bassi rispetto alla seconda che invece potrebbe far salire e non di poco i prezzi anche per le versioni entry level.

Il 2027 sarà l’anno giusto per il debutto della nuovas Jeep Renegade? Ecco quanto potrebbe costare

In tanti si domandano come sarà lo stile della nuova Jeep Renegade. Al momento non si hanno molte notizie. Certamente l’auto sarà abbastanza diversa dal modello attuale e ovviamente disporrà di tutta una serie di elementi di design visti nelle più recenti auto di Jeep. Le dimensioni dovrebbero leggermente aumentare rispetto al modello attuale per diversificarsi maggiormente dalla Jeep Avenger.

Al momento non è chiaro se la nuova Jeep Renegade sarà solo elettrica. Arrivando nel 2027 non possiamo escluderlo almeno per l’Europa. Magari per altre aree come Nord e Sud America potrebbe esserci anche qualche versione termica. Molto dipenderà da come nel frattempo si evolveranno le cose sul mercato auto a livello globale. Qui vi mostriamo un render realizzato da Q-Cars con l’AI che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di una futura Renegede che di certo non sarà più prodotta in Italia come invece avveniva con l’attuale generazione.

Infatti ne la piattaforma smart car ne la STLA Small saranno utilizzate dagli stabilimenti italiani di Stellantis che probabilmente in futuro concentreranno la loro produzione in veicoli più premium.