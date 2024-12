Ferrari Purosangue, nuova interpretazione di Keyvany a dir poco divisiva

La Ferrari Purosangue, già al centro di discussioni e attenzioni da tutto il mondo per il suo design audace e innovativo, è stata oggetto di una personalizzazione estrema da parte del rinomato tuner Keyvany, noto per la sua inclinazione a spingere al limite ogni veicolo che tocca.

Ribattezzata Porroo, questa versione modificata della Ferrari Purosangue si distingue per un aspetto decisamente eccentrico, capace di suscitare reazioni contrastanti, al limite dello choc, tra gli appassionati del marchio e i puristi.

Tra le modifiche estetiche e aerodinamiche più evidenti su questa Purosangue, stavolta troviamo winglets integrati nel paraurti anteriore, un’innovativa griglia, e un cofano motore caratterizzato da prese d’aria decisamente generose. Le minigonne laterali, realizzate in fibra di carbonio, risultano ampliate, mentre sulle portiere si notano altri dettagli personalizzati. A completare il look, i copri-specchietti sono stati anch’essi modificati, regalando alla Purosangue “Porroo” un aspetto unico e aggressivo.

Sul retro, il design è ulteriormente enfatizzato da un doppio spoiler posteriore e una gigantesca ala posizionata sopra il lunotto, accompagnata da un diffusore aerodinamico con multiple pinne e un terzo stop centrale. Keyvany ha scelto anche di sostituire i tradizionali loghi Ferrari con i propri, conferendo a questa Purosangue un tocco distintivo alla vettura. I cerchi in lega, caratterizzati da una configurazione a cinque razze, risultano sorprendentemente più sobri rispetto al resto dell’auto, creando un contrasto visivo interessante.

Ma le modifiche non si limitano solo all’estetica. Keyvany ha concentrato i suoi sforzi anche sul miglioramento delle prestazioni. Il motore V12 da 6,5 litri della Purosangue, che nella versione standard sviluppa già una potenza di 715 cavalli e una coppia di 716 Nm, sarebbe pensato in questa veste per arrivare fino a raggiungere ben 966 cavalli e 1.030 Nm di coppia. Con le modifiche, la velocità massima della Purosangue Porroo dovrebbe superare i 348 km/h, anche se la versione originale è già in grado di toccare i 350 km/h.

Questa versione personalizzata della Purosangue, seppur divisiva, è un vero esempio di come il tuner Keyvany sia riuscito a trasformare una già potente e iconica Ferrari in una vettura ancora più estrema.