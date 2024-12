Alfa Romeo Tonale MY25: aperti gli ordini in Germania

Alfa Romeo Tonale MY2025 con interni ridisegnati e caratteristiche tecnologiche migliorate è disponibile per l’ordine in Germania. Tra le novità più interessanti segnaliamo che adesso il tunnel centrale ha un nuovo design. Un interruttore rotante sostituisce la tradizionale leva selettrice. Anche il display del quadro strumenti è stato ulteriormente ottimizzato per migliorare la visibilità e la leggibilità di informazioni quali orologio, livello del carburante e indicatori della batteria.

Ora è possibile ordinare Alfa Romeo Tonale MY25

Il nuovo Alfa Romeo Tonale MY25 è disponibile in tre varianti. Alfa Romeo Tonale Ibrida (consumo carburante: 5,6-6,4 l/100 km; Emissioni di CO2 127-144 g/km) ha una tecnologia ibrida leggera sotto il cofano. Un motore turbo benzina da 1,5 litri con 118 kW (160 CV) è supportato in determinate situazioni di guida da un motore elettrico da 48 volt con ulteriori 15 kW (equivalenti a 20 CV). Potenza che consente anche la guida puramente elettrica (ad esempio in manovra, in partenza o in navigazione).

Nel modello di punta Alfa Romeo Tonale MY25 e cioè la Plug-In Ibrida [Consumo energetico ponderato: 18,5-20,4 kWh elettricità/100 km più 1,3 – 1,7 l benzina/100 km; Emissioni di CO2 30 – 38 g/km; Classe CO2: B. Con batteria scarica: consumo carburante 6,8 – 7,6 l/100 km; Classe CO₂: F*], un motore turbo benzina da 1,3 litri con una potenza di 132 kW (180 CV) aziona le ruote anteriori. Sull’asse posteriore viene utilizzato un motore elettrico con ulteriori 90 kW. Con una potenza di sistema di 206 kW (280 CV), un’autonomia in città puramente elettrica fino a 82 chilometri (WLTP) e la trazione integrale elettrificata AlfaTM Q4, l’Alfa Romeo Tonale Plug-In Ibrida incarna perfettamente la strategia di efficienza sportiva.

Un vantaggio speciale per gli acquirenti di un’Alfa Romeo Tonale Plug-In Ibrida: nel prezzo è inclusa una wallbox con la quale è possibile caricare la batteria tramite la rete elettrica domestica. La terza variante del modello è l’Alfa Romeo Tonale Diesel [consumo di carburante: 5,3-5,9 l/100 km; Emissioni di CO2 140-156 g/km; Classe CO2: EF*]. Il suo efficiente turbodiesel Multijet da 1,6 litri eroga 96 kW (130 CV).