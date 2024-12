Jeep, rush finale contro Volkswagen per il trono dei SUV nel mercato brasiliano

Negli ultimi due anni, la Volkswagen T-Cross si è imposta come il SUV più venduto in Brasile, ma il dominio del marchio tedesco non è passato inosservato in un mercato dove la Jeep era considerata la regina incontrastata dei SUV.

Fin dal debutto di modelli iconici come Renegade e Compass, Jeep si è distinta come il riferimento principale per questo segmento, ottenendo numerosi successi di vendita. Tuttavia, sembra che la corona di regina dei SUV stia passando di mano.

Secondo i dati forniti dalla Fenabrave, Volkswagen si conferma il marchio che vende più SUV in Brasile, considerando l’intera gamma offerta nel mercato locale. Sommando le vendite di modelli come T-Cross, Nivus, Taos e Tiguan, Volkswagen ha registrato, da gennaio a novembre 2024, oltre 143mila unità vendute, superando le 111mila immatricolazioni della Jeep, derivanti da modelli quali Renegade, Compass, Commander, Wrangler e Grand Cherokee.

I numeri nel dettaglio vedono, per le immatricolazioni per Volkswagen, la T-Cross a 74.004, la Nivus a 51.357, la Taos a 15.634 e a chiudere la Tiguan a 2.812. Riguardo alle immatricolazioni per la Jeep, abbiamo la Renegade a 49.894, la Compass a 45.341, la Commander a 15.216 e a chiudere Wrangler e Grand Cherokee a circa 600.

Nonostante il successo di Volkswagen, è impossibile ignorare il peso di Stellantis, che ha riposizionato la Jeep Renegade a favore dei SUV Fiat come Pulse e Fastback, lanciati nel 2022. Fiat, da sola, ha superato 78mila vendite nel segmento SUV nel 2024, grazie ai 43.754 Fastback e ai 35.114 Pulse venduti. Considerando anche i marchi Peugeot e Citroën, Stellantis ha raggiunto 189mila SUV venduti quest’anno, consolidando il proprio primato come gruppo automobilistico.

Con circa 850mila unità vendute nel 2024, il segmento SUV si conferma cruciale per i produttori, grazie ai volumi elevati e ai margini di profitto competitivi. Volkswagen non intende rallentare: è previsto il lancio della nuova Volkswagen Tera, progettata per competere con Fiat Pulse. Tornando a Jeep, il produttore risponde con il debutto dell’Avenger, un modello basato su una piattaforma tecnologicamente avanzata e pensato per rafforzare la sua posizione.