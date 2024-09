Jeep Renegade 2025 riceve 50 nuovi accessori Mopar in Brasile

Jeep Renegade 2025 lanciata a luglio in Brasile con quattro nuove versioni è arrivata sul mercato mantenendo le buone performance commerciali del modello. La Jeep Renegade ha già venduto in Brasile quasi 35 mila unità nel 2024, nel competitivo segmento dei B-SUV, il che dimostra la forza commerciale di questo iconico modello Jeep. Solo nel mese di agosto le immatricolazioni di Renegade sono state 5.517. A luglio il modello aveva già immatricolato 5.700 unità, record da quando ha ricevuto il motore 1.3 Turbo.

Sono più di 50 gli accessori Mopar disponibili per personalizzare la Jeep Renegade 2025

Inoltre, dispone anche di un’ampia varietà di accessori originali Mopar, che consentono ai clienti una personalizzazione ancora maggiore del SUV. Sono più di 50 gli articoli che conferiscono ancora più esclusività al modello, che è già l’unico con trazione 4×4 nel suo segmento, oltre ad avere il motore più potente della sua categoria.

Con Jeep Renegade 2025 sono arrivate le nuove versioni Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys per completare la gamma con tutta la qualità e l’autenticità del DNA del marchio Jeep. Arrivano gli accessori originali Mopar per aggiungere ancora più stile e sicurezza alla linea 2025. I proprietari di Jeep Renegade possono acquistare articoli come: modanature laterali verniciate, pedane tubolari nere, moquette con bordo rialzato, moquette del bagagliaio e gancio di traino integrato.

Inoltre, i clienti possono scegliere uno dei pacchetti Flex Care, che permette loro di acquistare pacchetti di servizi a prezzi fissi, oltre a quelli già offerti dal produttore, e così risparmiare durante il viaggio con la propria Jeep e avere la sicurezza di svolgere tutti i servizi presso un concessionario autorizzato del marchio.

Questi e molti altri elementi messi a disposizione da Mopar garantiscono maggiore personalizzazione e raffinatezza alla Jeep Renegade 2025. Tutte le parti e gli accessori originali sono venduti presso i concessionari Jeep e possono essere acquistati al momento dell’acquisto del nuovo SUV o successivamente, e l’inclusione di qualsiasi articolo Mopar non influisce sulla garanzia di fabbrica completa di cinque anni del modello.