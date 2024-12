Jeep presenta le sue ultime novità a Madrid presso la pista di pattinaggio di Plaza de Colón

Fino al 6 gennaio, entrare nei Giardini della Scoperta di Plaza de Colón a Madrid da Calle Serrano offre un’esperienza unica. A presiedere la pista di pattinaggio Javier Fernández di 800 m 2 , una spettacolare Jeep Wrangler 4xe Rubicon con tetto in tela veglia sui pattinatori e sembra pronta a saltare per dimostrare le sue qualità sulla superficie ghiacciata.

Questo Natale, Jeep partecipa attivamente al Javier Fernández Ice Rink, in onore del campione spagnolo di pattinaggio artistico Javier Fernández, campione del mondo nel 2015 e 2016, sette volte campione europeo consecutivo dal 2013 al 1919, tre volte campione spagnolo giovanile categorie ( junior ) e otto nella categoria veterani ( senior ) e, ovviamente, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di 2018.​

La pista sarà installata a Colón fino al 6 gennaio e il 10% del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto a Down España e al suo lavoro a favore delle persone colpite da questa alterazione genetica. La Jeep Avenger The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, è una delle grandi attrazioni di Colón. Nata dalla collaborazione di due marchi leggendari nel mondo degli sport outdoor, dispone di un motore ibrido 4xe che offre le massime prestazioni offroad in modo sostenibile. È esposto nella piazza di Madrid accanto al The North Face Explore Pack, un kit esclusivo che comprende una tenda, un borsone e una borraccia.

L’innovativo propulsore della Jeep Avenger 4xe unisce perfettamente l’efficienza ibrida con la tecnologia AWD all’avanguardia. Al centro c’è un sistema ibrido da 48 V, con un potente motore turbo da 1,2 litri che genera 136 CV, insieme a due motori elettrici da 21 kW posizionati nella parte anteriore e posteriore. Questa configurazione prevede la trazione integrale ed è abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, che consente al veicolo di guidare in modalità completamente elettrica a basse velocità.

Nei Discovery Gardens si potranno vedere anche la Jeep Avenger 100% elettrica, che offre 156 CV e 400 km di autonomia e la Jeep Wrangler Rubicon 4xe, il bestione con motore ibrido plug-in 4xe, 380 CV, trazione integrale e la capacità di affrontare garantisce ghiaccio, fango, acqua, neve o sabbia che accoglie i pattinatori. Inoltre, tutte queste versioni e modelli possono essere testati in test drive esclusivi.

Oltre a dimostrare la propria abilità sui pattini o al volante, i madrileni e i visitatori che arriveranno in Plaza de Colón durante queste date potranno godersi un mercatino di Natale unico, ispirato a quelli dell’Europa centrale, dove si potrà vivere la spirito di queste feste dal tocco tipicamente tradizionale in cui si inseriscono sia gli addobbi per l’abete che le figure del presepe e in cui il vin brulè germanico con pretzel convive con il tipico cioccolato con churros. I più piccoli avranno a disposizione ogni tipo di attività, come salire su una giostra a due piani dall’estetica parigina.