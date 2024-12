Ferrari fornirà il suo motore al team Andretti Cadillac in F1

Ferrari avrà un nuovo team clienti a partire dal 2026, poiché il team Andretti – Cadillac recentemente approvato per entrare in Formula 1, utilizzerà le power unit fornite dalla squadra di Maranello. Dopo settimane di voci , la conferma è arrivata l’ultimo giorno ad Abu Dhabi, non lasciando spazio a dubbi.

Il nuovo team Andretti – Cadillac utilizzerà le power unit fornite dalla Ferrari

Andretti entrerà in F1 nel 2026, in concomitanza con l’introduzione di nuovi regolamenti, poiché l’apice del motorsport accoglie un team aggiuntivo. Ciò porterà il numero di team sulla griglia di partenza a 11, con Andretti che si unirà alla formazione attuale dopo aver superato numerosi ostacoli per assicurarsi un posto nella competizione.

La dichiarazione della Ferrari è breve ma conferma che l’accordo è pluriennale e stabilisce Andretti come team cliente. Si prevede che questo sviluppo porterà benefici alla Ferrari anche politicamente all’interno del paddock.

“Ferrari annuncia oggi un accordo pluriennale a partire dal 2026 con Andretti Formula Racing LLC. L’accordo prevede la fornitura di power unit e cambi al team di corse guidato da TWG Global e General Motors. Ciò segue la ricezione da parte di Andretti Formula Racing LLC di una conferma scritta da parte della FIA – F1 che la sua iscrizione al campionato FIA di Formula Uno del 2026 è stata accettata e approvata.”

Ricordiamo che la stagione 2024 di Formula 1 si è appena conclusa, ma la Ferrari ha già il pensiero rivolto al futuro. Martedì 10 dicembre si sono ufficialmente conclusi i test post-stagione di F1, svolti sullo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, che hanno rappresentato una fase importante per le squadre in vista della preparazione per la stagione successiva.

Durante l’ultima giornata di test, Charles Leclerc ha fatto registrare il tempo più veloce sulla sua SF-24, segnando un risultato positivo nella sua ultima uscita dell’anno. Questo test ha permesso alla Ferrari di raccogliere dati preziosi e fare progressi importanti verso la progettazione della nuova vettura per la stagione 2025. La scuderia di Maranello si prepara così ad affrontare una nuova annata con ambizioni elevate, continuando a lavorare per migliorare le performance e raggiungere i traguardi più alti nel campionato di F1.