Leclerc con la Ferrari Purosangue tampona una VW a Monte Carlo | Video

Curioso incidente per Charles Leclerc a Monte Carlo. Il pilota del “cavallino rampante”, fresco vincitore del Gran Premio di Monza di Formula 1, ha tamponato con la sua Ferrari Purosangue una Volkswagen Touran, nel mitico tornante Loews, affrontato però in salita, a differenza di quanto accade nelle sfide del Circus, dove il senso di marcia è opposto.

Il video, diventato presto virale, mostra l’alfiere monegasco delle “rosse” che, per ragioni incomprensibili, va a colpire l’auto davanti a lui, in una cornice ambientale dove mai si poteva immaginare una sbavatura del genere. Sarebbe interessante conoscere le vostre interpretazioni, per dare diverse chiavi di lettura a ciò che è successo. L’unica cosa importante è che nessuno si è fatto male, per la velocità davvero minima del contatto, simile a un bacio più che a una botta.

Questo filmato ha una morale: tutti possiamo commettere degli errori. Neppure i migliori sono immuni dagli sbagli, anche quando si esprimono in ambiti dove sono dei punti di riferimento. È la vita, signori. Non c’è nulla da stupirsi. Nel video si vede Charles Leclerc agitare le mani, per comunicare le sue scuse al tizio sulla Volkswagen colpita a per invitarlo a fermarsi poco più avanti, in un’area di sosta fuori dall’asse del traffico, dove poter misurare con calma gli eventuali danni, magari al riparo dai paparazzi.

L’incidente di cui vi abbiamo riferito, ha preso forma, come già evidenziato, con una Ferrari Purosangue. Il SUV emiliano è una delle aggiunte più recenti al garage da sogno del pilota monegasco del “cavallino rampante”, dominato da una splendida Daytona SP3. Questa insolita creatura ad abitacolo rialzato, che crea tormento negli appassionati più legati alla storia della casa di Maranello, gode della spinta di motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che libera la sua energia con note sonore particolarmente intriganti. La potenza massima è di 725 cavalli.