Un raro Fiat 850 Visitors è in vendita: ecco di cosa si tratta

Nella storia di Fiat, e non solo, esistono veicoli particolari e sicuramente interessanti. È un po’ questa la storia che ruota attorno a questo rarissimo Fiat 850 Visitors, ovvero un esemplare proposto in vendita attualmente su Catawiki destinatario di un chilometraggio complessivo decisamente irrisorio visto che l’850 Visitors in questione ha percorso poco più di 27.000 chilometri.

Il modello in questione è stato conservato da noi in Italia per essere completamente restaurato. Adesso è stato posto all’asta senza nessun prezzo di riserva e sebbene il valore stimato sia compreso fra 90.000 e 100.000 euro, a circa 7 giorni dalla conclusione dell’asta (nel momento in cui scriviamo) ha raggiunto un prezzo di 11.000 euro. L’occasione per mettersi in garage un mezzo decisamente insolito e raro è quindi servita.

Questo Fiat 850 Visitors è stato concepito per essere utilizzato per le visite presso gli stabilimenti del costruttore torinese

Era il 1975 quando Bertone presentò al Salone del Veicolo Industriale di Torino un minibus su base Fiat 850 T; il veicolo si rendeva necessario per trasportare i visitatori presso gli stabilimenti Fiat e sarebbe stato prodotto presso la Carrozzeria Saturn, in virtù di una produzione comunque limitata dalle esigenze specifiche per le quali era stato concepito. L’aspetto del Fiat 850 Visitors soddisfa specifiche rigorose, a cominciare dalla necessità di garantire valori massimi di abitabilità e visibilità sfruttando dimensioni compatte e un comfort non indifferente.

Per fare ciò si punta su forme geometriche ben precise, mettendo al bando linee morbide e profili curvi, con lo scopo di applicare anche ampie superfici vetrate e una linea di cintura molto bassa. Tutto per garantire al meglio le prerogative stabilite sin dall’inizio. C’è poi una protezione rinforzata, verniciata in blu che contrasta col verde della carrozzeria, che protegge gli occupanti. Bertone affida il design alla penna di Marcello Gandini che per facilitare l’ingresso a bordo prevede sei portiere, come sei sono i sedili a disposizione degli occupanti. Ognuno di questi ha a disposizione un sedile dedicato e ogni fila di posti dispone pure delle utili bocchette di aerazione e dell’impianto audio; il tetto del Fiat 850 Vitors è in vetro e garantisce alti valori di luminosità all’interno dell’ampio abitacolo.

È spinto da un propulsore capace di 47 cavalli

Il Fiat 850 Visitors adotta un propulsore a benzina a quattro cilindri in linea da 843 cc di cilindrata. Questo viene installato posteriormente e permette di erogare una potenza massima di 47 cavalli, in abbinamento con un cambio semiautomatico Idroconvert. Tutto ciò era comunque sufficiente per percorrere in tranquillità gli stabilimenti Fiat.

L’esemplare proposto all’asta ha percorso soltanto 27.764 chilometri ed è stato immatricolato in Italia dalla Fiat Auto SpA. Ha subito un restauro completo, documentato da immagini, preservando componenti e parti caratteristiche oltre che la particolare verniciatura della carrozzeria; nel 2018 è finito in una collezione privata in Svizzera per poi tornare in Italia a partire da quest’anno. Senza comunque avere alcuna certezza, pare che nel complesso siano stati prodotti soltanto sei esemplari di questo Fiat 850 Visitors; uno fra questi cerca una nuova casa.