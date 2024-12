Rischio incendio per la Fiat 500: richiamate alcune unità

Mini richiamo per Fiat 500. 31 unità della city car di Fiat sono state richiamate in Europa per il rischio di incendio. Stellantis ha comunicato che il richiamo riguarda tutti veicoli venduti in Europa, di cui 15 in Francia. Il gruppo ha già informato i proprietari interessati. La casa automobilistica ha avviato una campagna di richiamo per un potenziale rischio di incendio che riguarda i modelli venduti tra il 21 settembre 2021 e il 10 novembre 2023. Secondo un avviso pubblicato sul sito specializzato Rappel Conso, un difetto di fabbricazione potrebbe rappresentare un serio pericolo per le vetture, aumentando il rischio di incendio.

Mini richiamo per Fiat 500 in Europa: 31 unità rischiano di incendiarsi

Un difetto di fabbricazione potrebbe causare il serraggio insufficiente del morsetto o dado sul polo negativo della batteria. Questo problema può portare al suo spostamento, generando archi elettrici, picchi di tensione o un aumento della temperatura. Tali condizioni possono danneggiare la batteria e i cavi, sciogliere l’isolamento e aumentare il rischio di incendio, come riportato dal sito Rappel Conso. I proprietari dei veicoli coinvolti sono invitati a contattare una concessionaria o il proprio meccanico per fissare un appuntamento e risolvere il problema. Al momento non è chiaro se qualcuna di queste unità di Fiat si trovi in Italia.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovesseo trapelare ulteriori dettagli a proposito di questo piccolo richiamo che riguarda una trentina di unità di Fiat 500. La city car della casa torinese non vive un momento favoloso a causa del forte calo della domanda che ha costretto Stellantis ad interrompere la produzione per un lungo periodo a Mirafiori.