Opel, la nuova gamma elettrica potrebbe riportare in vita qualche vecchia conoscenza

Vauxhall, il marchio Opel in veste britannica, potrebbe attingere al proprio patrimonio storico per la denominazione della sua prossima gamma di veicoli completamente elettrici. Non dispiacerebbe tornare a leggere e rivivere, perché no, grandi nomi che hanno fatto la storia del marchio. Tante le Opel, Vauxhall nello specifico, che stuzzicherebbero la memoria e, quindi, una certa nostalgia e curiosità, nel pubblico.

Durante un’intervista con Auto Express durante il test drive della nuova Opel Frontera, il direttore generale del marchio, James Taylor, ha spiegato che i nomi già conosciuti offrono un vantaggio competitivo. “Lanciare un nuovo nome sul mercato comporta costi significativi,” ha detto Taylor. “Nel caso della Frontera, ci garantisce una posizione di forza nel Regno Unito. Se avessimo scelto un nome diverso, avremmo perso quella connessione”.

Alla domanda sull’eventualità di riutilizzare altri nomi storici per i futuri veicoli elettrici, Taylor ha dichiarato: “Se un nome è in sintonia con il prodotto che stiamo presentando, allora ha senso seguirne la stessa logica”. A supporto di questa possibile strategia per Opel, il direttore marketing Philip Douglass ha aggiunto che il legame tra il prodotto e la sua eredità è cruciale: “Alcuni nostri concorrenti americani stanno semplicemente appiccicando un nuovo nome a un BEV senza alcun collegamento con il passato. Con la Frontera, invece, il nome si sposa perfettamente con lo stile robusto del veicolo”.

Il concetto di “brand equity” è diventato una leva strategica per i costruttori come Vauxhall, permettendo di valorizzare la propria lunga storia e di rafforzare la propria posizione di fronte alla crescente concorrenza, in particolare quella proveniente dai marchi cinesi. “Guardiamo al segmento del Grandland, estremamente competitivo e ricco di nuovi ingressi, soprattutto elettrici,” ha spiegato Douglass.

“Riutilizzare il nome Frontera ci offre un vantaggio in termini di riconoscibilità e partecipazione, mentre i nuovi concorrenti cinesi potrebbero impiegare molto tempo per stabilire nuovi marchi”. Nonostante la strategia Opel-Vauxhall sia chiara, né Taylor né Douglass hanno svelato quali altri nomi storici verranno riproposti. Tuttavia, è confermato che la Manta rinascerà come un SUV elettrico. Per altri nomi iconici come Insignia o Vectra i fan dovranno attendere ulteriori annunci.