Fiat Grande Panda: in attesa dell’Italia si aprono gli ordini in Austria

Fiat Grande Panda può ora essere ordinata in Austria. La vettura di Fiat debutta in due versioni: come modello di punta Grande Panda “La Prima” e come Grande Panda RED ad un prezzo promozionale a partire da 20.500 euro compreso contributo statale, finanziamento e bonus assicurativo.

Sviluppata in Italia presso il Centro Stile FIAT di Torino, Fiat Grande Panda si ispira all’iconica Panda degli anni ’80

Con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), la Grande Panda Elettrica completamente elettrica offre un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo perfetto per l’uso quotidiano in città e per il fine settimana. viaggi. Raggiunge una velocità massima di 132 km/h e accelera da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi (da 0 a 100 km/h in 11 secondi). Il consumo energetico secondo WLTP è di 17,4 kWh/100 km.

Una delle soluzioni più innovative di questo nuovo veicolo del segmento B è il cavo di ricarica retrattile (7,4kW), che rende il processo di ricarica più semplice e “ordinato” che mai grazie alla sua facilità d’uso. Il cavo viene riposto in uno spazio speciale sotto il cofano anteriore senza compromettere lo spazio utilizzabile nel bagagliaio. Questa soluzione opzionale punta sulla praticità poiché è facile da usare ed evita la contaminazione che può verificarsi durante la ricarica con cavi di ricarica esterni. La ricarica dal 20% all’80% con AC richiede 3 ore e 43 minuti.

In Austria la Grande Panda Elettrica è dotata di serie di un inverter trifase da 11 kW e di un cavo di ricarica esterno Mode 3 per wallbox. La ricarica dal 20% all’80% avviene in 2 ore e 55 minuti. La Grande Panda può essere ricaricata fino a 100 kW presso una stazione di ricarica DC, ovvero il processo di ricarica dal 20% all’80% viene completato in soli 33 minuti.

Sviluppata in Italia presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si distingue dalle altre vetture del segmento B grazie alle sue dimensioni compatte uniche: è lunga solo 3,99 m, inferiore alla media del segmento di 4,06 m da linee chiare e spazio ben organizzato. Il nuovo modello FIAT offre spazio per cinque persone ed è l’ideale per una vita familiare confortevole e la mobilità urbana contemporanea. Con l’obiettivo di trasmettere forza e unicità, il modello appare robusto e strutturato. Il design dinamico e a forma di cuneo del corpo è creato dalle linee del profilo pronunciate. La Grande Panda è stata progettata per portare il marchio nel futuro con un uso innovativo e sofisticato dello spazio, una personalità fresca e caratteristiche speciali sorprendenti.

La nuova Fiat Grande Panda presenta esterni speciali con una sottile combinazione di linee strutturate e superfici morbide e decise che sottolineano i robusti passaruota. Inoltre, il “tocco italiano” della nuova Fiat Grande Panda è evidente al primo sguardo attraverso il suo iconico design italiano, sinonimo di bellezza. L’auto utilitaria compatta è disponibile in colori di carrozzeria brillanti, uno dei quali sarà il giallo.

Il frontale presenta un design compatto con una nuova personalità distintiva. Linee ortogonali precise avvolgono un disegno progressivo a maglia quadrata che crea un aspetto forte ed elegante, creando un motivo di pixel dal centro della griglia superiore nera lucida fino ai fari. La presenza di uno skid plate visivamente suggerito nella parte centrale inferiore del paraurti contribuisce a enfatizzare l’estetica del SUV, mentre i fari, realizzati in cubi opalini, riflettono le finestre della facciata della fabbrica del Lingotto. Ai lati, la silhouette della Fiat Grande Panda richiama la forza della Panda degli anni ’80, con il suo innegabile e sicuro carisma emanato dall’abitacolo e dal telaio dinamici.

Il design a cuneo della carrozzeria e degli interni è chiaramente definito ed è ulteriormente rafforzato dai portapacchi inclinati che si spostano dall’alto verso la parte posteriore. In omaggio alla classica Panda 4×4, sorprende il lettering Panda: stampato tridimensionalmente in bassorilievo sulle porte, riflette l’ambiente circostante e ravviva la parte inferiore della fiancata del veicolo. Sul robusto montante C è presente il logo Fiat con effetto lenticolare. A seconda dell’angolo di visione, lo spettatore può vedere la scritta FIAT o le quattro barre FIAT, che corrispondono al logo storico degli anni ’80.

Anche la parte posteriore mostra un carattere distintivo grazie ai passaruota pronunciati, all’inclinazione dei finestrini, ai fari posteriori e ai parafanghi svasati, che conferiscono alla Fiat Grande Panda un carattere robusto. L’aspetto della Fiat Grande Panda è arricchito dall’inserimento di una fascia nera lucida con le lettere tridimensionali della Panda, un omaggio al design della Panda originale. I cerchi in lega da 17 pollici con taglio a diamante sono impreziositi da un sorprendente design a X stilizzato per mantenere il tema delle geometrie anni ’80 combinato con un look futuristico.

La Fiat Grande Panda sta già plasmando il futuro con un linguaggio di design speciale e nuovo. L’obiettivo è offrire ai clienti di tutto il mondo un modello unico che esprima tutti i valori del marchio attraverso il suo design distintivo. La Fiat Grande Panda può ora essere ordinata in Austria. La Grande Panda debutta in due versioni: come modello di punta Grande Panda “La Prima” e come (Grande Panda) RED ad un prezzo promozionale a partire da 20.500 euro compreso contributo statale, finanziamento e bonus assicurativo.