Fiat Grande Panda: l’Italia sarà il suo mercato più grande

Fiat Grande Panda è sempre più vicina al suo debutto in Italia. Si dice infatti che gennaio 2025 segnerà il suo debutto ufficialmente nel mercato auto del nostro paese dopo un lieve ritardo dovuto a problemi software, gli stessi che hanno colpito anche la recente Citroen C3. La vettura arriverà in Italia dapprima con la versione elettrica al 100 per cento con autonomia di 320 km e prezzo di partenza di 24.900 euro.

In Italia Fiat Grande Panda si candida a diventare uno dei modelli più popolari in assoluto

In un secondo momento dovrebbe arrivare anche la Fiat Grande Panda Ibrida i cui prezzi potrebbero partire da circa 19 mila euro. Per il momento l’auto viene venduta solo in versione elettrica in Germania, Francia, Portogallo e Paesi Bassi. Questa auto che viene prodotta su piattaforma smart car di Stellantis presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia molto probabilmente in breve tempo diverrà uno dei modelli più venduti in assoluto dalla principale casa automobilistica italiana.

Grande Panda potrebbe trovare nell’Italia il suo mercato principale a livello globale. Questo almeno secondo le previsioni attorno a questa vettura che comunque sarà un’auto globale e dovrebbe dunque essere abbastanza popolare un po’ in tutto il mondo. Ovviamente ci sono ottime probabilità che la versione ibrida sarà la più popolare tra le due che verranno vendute inizialmente.

Fiat Grande Panda dunque convivrà con la Fiat Panda attuale almeno fino al 2029. Le due auto del resto fanno parte di due segmenti diversi e dunque possono tranquillamente coesistere sul mercato. Ricordiamo infine che da questa auto deriveranno altri modelli che nei prossimi anni arricchiranno la gamma della casa torinese. Ci riferiamo ad auto quali la nuova Fiat Multipla, la Fiat Panda Fastback, la Fiat Panda pickup e un camper. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.