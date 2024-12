DS Automobiles riceve il premio Smartbest 2025 per l’integrazione di ChatGPT

DS Automobiles è un marchio pioniere che ha saputo mettere l’intelligenza artificiale al servizio dei propri clienti. Questo non è sfuggito ai membri della giuria di Autobest, che ora premiano l’audacia tecnica del Marchio assegnandogli il premio Smartbest 2025.

La Giuria di Autobest assegna lo Smartbest 2025 a DS Automobiles

Olivier François, CEO di DS Automobiles ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere il premio SMARTBEST 2025, un prestigioso riconoscimento assegnato da una giuria molto ampia composta da oltre 30 paesi europei. Siamo stati pionieri nell’integrazione di ChatGPT nel mondo automobilistico e ora siamo molto orgogliosi che la nostra visione della tecnologia del futuro sia stata riconosciuta. DS IRIS SYSTEM e ChatGPT, in ciascuno dei nostri modelli, rendono accessibile l’intelligenza artificiale generativa per un’esperienza di viaggio fluida, intuitiva e immersiva.”

DS Automobiles è stato il primo marchio al mondo a integrare di serie nei suoi modelli l’unità di intelligenza artificiale ChatGPT, consentendo a tutti i suoi clienti di trasformare ogni viaggio in un’esperienza di viaggio unica. A dicembre 2023, DS Automobiles aveva già ricevuto il “Pioneer Award” dalle riviste tedesche Auto Bild e Computer Bild quando annunciò il progetto di integrare ChatGPT nel riconoscimento vocale in ciascuno dei suoi modelli. Inoltre, a ottobre di quest’anno, il marchio è stato onorato con il premio di bronzo per l’innovazione dalla rivista Auto Moto.

Oggi, DS Iris System con ChatGPT integrato è disponibile su DS 3, DS 4, DS 7 e presto anche su DS N°8, la nuova ammiraglia del Marchio. La funzionalità ChatGPT fa parte dell’offerta Connect Plus Pack, che già combina Connected Navigation, Remote Controls e Remote E-Controls, Connected Alarm, Send2Nav e persino EV Trip Planner ed e-Routes (a seconda del modello). Questo pacchetto è offerto di serie su tutti i modelli DS Automobiles per un periodo di tre anni.