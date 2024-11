Fiat Strada, il rivale cinese lo sta studiando per competere con il suo pick-up ibrido

Il pick-up del marchio italiano, capace di grandi risultati nel mercato del Paese sudamericano, sarà ancora meno solo a contendersi le prime posizioni tra le vendite. A far compagnia al Fiat Strada, arriverà la casa automobilistica cinese BYD, che sta lavorando all’ampliamento della sua gamma di pick-up, che prenderà il nome di linea Shark.

Nei prossimi anni, infatti, si prevede l’arrivo sul mercato di almeno due nuovi modelli, con la possibilità di vedere queste novità anche in Brasile. La strategia del marchio cinese includerebbe lo sviluppo di un pick-up ibrido compatto e flessibile, progettato appositamente per competere con la Fiat Strada e destinato alla produzione locale brasiliana.

Secondo quanto riportato da alcuni magazine locali, BYD ha già inviato alcuni esemplari di Fiat Strada in Cina per analisi e valutazioni. Le informazioni raccolte confermerebbero che il progetto è stato disegnato su misura per il mercato brasiliano. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di lancio, il piano prevede la produzione del nuovo modello nello stabilimento di Camaçari, Bahia, nello stato brasiliano.

Il veicolo dell’azienda cinese sarà equipaggiato con un motore ibrido, probabilmente ispirato alla configurazione del Fiat Strada, con una sospensione posteriore ad asse rigido e molle. Il futuro pick-up BYD, soprannominato “mini-Shark”, potrebbe essere disponibile sia in versione a cabina singola che doppia. La motorizzazione dovrebbe basarsi sul motore 1.5 DM-i a ciclo Atkinson, già utilizzato nei modelli Song Pro, Song Plus e King. Tuttavia, non è ancora chiaro se il veicolo adotterà un sistema ibrido tradizionale (HEV) o un plug-in (PHEV).

Curiosamente, lo Shark, già noto come il primo pick-up ibrido plug-in del Brasile, non è attualmente in vendita in Cina. Inoltre, non era nemmeno esposto al recente Motor Show di Guangzhou. BYD sembrerebbe, dunque, consolidare la sua crescita nel mercato brasiliano inseguendo riferimenti del mercato quali il veicolo prodotto da Fiat.