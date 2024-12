Ha senso una compatta con motore V8 Ferrari? Per qualcuno evidentemente sì

Le hot hatch con motori tradizionali sono diventate ormai un ricordo lontano. Tra le sempre più rigide normative sulle emissioni e il boom di SUV e crossover, le sportive compatte sembrano aver perso il loro spazio sul mercato. Si tratta di una vera e propria estinzione di massa per un segmento che ha entusiasmato generazioni di appassionati e che vantava modelli iconici. Tra questi, ritroviamo oggi la rarissima Sbarro Super Eight, piccola e incredibile compatta di 3,15 metri con un motore V8 Ferrari.

Per chi soffre di nostalgia e ha il portafoglio adeguatamente imbottito, questa straordinaria vettura con la potenza di una Ferrari è attualmente in vendita all’asta su Bring a Trailer, dove le offerte hanno già superato i 75.000 euro.

Progettata nel 1984 dall’ingegnere pugliese Franco Sbarro, la Super Eight si basa su un telaio derivato dalla Ferrari 308, accorciato per adattarsi alla nuova carrozzeria in vetroresina, ispirata alla Sbarro Super Twelve del 1982. Quest’ultima, altra creazione di Sbarro, era alimentata da due motori Kawasaki uniti per formare un insolito 12 cilindri in linea.

Sotto il cofano posteriore della Super Eight si nasconde un cuore Ferrari. Siamo al cospetto di un motore 2.9 litri V8 da 240 CV, con doppio albero a camme in testa, quattro valvole per cilindro e iniezione elettronica Bosch. Il tutto è abbinato a un cambio manuale a cinque marce e trazione posteriore. Una compatta con un animo selvaggio.

Esteticamente, la vettura su telaio Ferrari è un mix piuttosto bizzarro. Infatti, il frontale richiama una Fiat Uno, mentre il posteriore ricorda la Renault 5 Turbo. A completare il look ci sono cerchi BBS da 15 pollici e ben quattro terminali di scarico. L’interno, in puro stile anni ’80, è impreziosito da rivestimenti in pelle marrone, creando un’atmosfera vintage e raffinata.

La vettura motorizzata Ferrari attualmente in vendita ha anche un passato interessante. È stata custodita in una collezione svizzera e in precedenza nel museo ufficiale di Sbarro, ed è oggi di proprietà di un appassionato che l’ha posseduta per quattro anni. Con circa 30.000 km percorsi e documenti olandesi, questa one-off è ora all’asta, con il prezzo che continua a salire. Al momento le offerte hanno superato cifre importanti, come anticipato, e la gara non è ancora conclusa.