Ferrari 308 ’79 vs. BMW i3: quanti km con 12 euro? [VIDEO]

Provando a stemperare un po’ i toni la potremmo chiamare ansia da ricarica… Quando si parla di auto elettriche un tema ricorrente è il timore dei conducente di rimanere per strada con la batteria a secco. Un pensiero connaturato soprattutto in chi ha qualche annetto in più sulla carta d’identità. Perché le novità provocano timore, il che non è sbagliato di per sé, ma talvolta lo stato emotivo impedisce di valutare in maniera oggettiva la situazione. Ormai le BEV di ultima generazione sono ottime in termini di efficienza, se rapportate a una supercar anni Settanta.

Il canale YouTube Number 27 ha pensato di effettuare un test tanto anomalo quanto curioso. Si sono prese in esame una BMW i3 e una Ferrari 308 del 1979 per stabilire i chilometri percorsi da ciascuna con 10 sterline (poco meno di 12 euro al cambio attuale). Dunque, torna in maniera prepotente la solita sfida tra l’alimentazione a benzina e l’elettricità, sebbene in chiave meno seriosa.

Ferrari 308 contro BMW i3: sfida di efficienza

Senza perderci in inutili preamboli, analizziamo subito i risultati: con poco meno di 12 euro di benzina la Ferrari 308 del 1979, acquistata nel Regno Unito, si è arrestata dopo appena 28 chilometri, mentre la moderna BMW i3 ha avuto, naturalmente, un margine superiore. Per tornare al 41 per cento di carica, soglia con cui l’esperimento è partito prima di eseguire il rifornimento, la vettura della Casa bavarese ha percorso con lo stesso esborso circa 106 km, ovvero quattro volte la distanza coperta dall’esemplare del Cavallino.

Il filmato pubblicato in rete non scopre nulla di eclatante. Inoltre, soprattutto nel periodo attuale la forbice dei prezzi è enorme, nonostante la classe dei guidatori provi maggiore allarmismo riguardo agli EV. Il motivo è senz’altro da attribuire alle infrastrutture di ricarica. Certo, con il veicolo di Maranello si rimane a piedi ben prima, tuttavia è giusto una questione di minuti avere un pieno di benzina presso qualunque distributore, mentre l’elettrica sarebbe costretta a spendere parecchio tempo collegata a una colonnina. Le auto elettriche odierne possono passare dal 10 all’80 per cento in maniera ultra rapida, in 20-30 minuti; peccato che trovare la struttura adatta tenda a creare disagi.