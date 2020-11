Sbarro Super Eight con motore Ferrari è in vendita a 155.000 euro

Franco Sbarro, designer, ingegnere ed ex meccanico da corsa svizzero, negli ultimi anni ha sfornato diversi veicoli molto particolari, da cloni di auto da corsa a pezzi unici ed originali. Una delle più belle creazioni di Sbarro fu la Sbarro Super Eight.

Si tratta di una vettura che avrebbe potuto competere con le auto da rally del Gruppo B se fosse stata prodotta in più esemplari. La Super Eight era una sorta di successore della prima Super Twelve, una one-off con struttura tubolare e corpo in fibra di vetro particolarmente compatta.

Sbarro Super Eight: l’esclusiva one-off prodotta da Franco Sbarro è in cerca di una nuova casa

Al centro della vettura c’erano un paio di motori a sei cilindri in linea da 1.3 litri disposti trasversalmente, provenienti da due Kawasaki Z1300. Ogni propulsore riusciva a sviluppare una potenza di 130 CV, scaricati sulle ruote posteriori attraverso delle trasmissioni a 5 velocità.

Per la Sbarro Super Eight, invece, Franco Sbarro deciso di implementare il motore di una Ferrari 308 GTB Quattrovalvole. Si tratta di un V8 da 2.9 litri abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

Grazie alla sua potenza di 264 CV, questo otto cilindri del cavallino rampante permetteva alla Super Eight di raggiungere una velocità massima di 220 km/h, oltre ad offrire una coppia più elevata rispetto ai due sei cilindri Kawasaki utilizzati per la Super Twelve.

L’unico esemplare prodotto ha percorso 27.243 km fino ad ora ed è in vendita tramite Speed8Classics a 155.000 euro.

