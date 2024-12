Fiat garantisce a tutti in Francia un bonus ecologico di 8.000 euro fino al 31 dicembre 2024

Dopo gli annunci ufficiali del governo riguardanti l’applicazione anticipata del bonus ecologico secondo le nuove condizioni previste per il 2025, Fiat in Francia continua a portare avanti il suo impegno in favore dell’accessibilità alla mobilità completamente elettrica anche durante questo mese di dicembre 2024.

Fiat conferma il suo impegno per la mobilità 100% elettrica

In risposta al decreto del 29 novembre 2024, che formalizza una riduzione dei bonus ecologici con l’attuazione a partire dal 2 dicembre 2024, la casa torinese ha deciso di mantenere un’offerta vantaggiosa, garantendo il Bonus Ecologico di 8.000 euro per tutti i clienti, senza alcuna condizione di reddito, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Questa opportunità è valida esclusivamente presso le concessionarie Fiat in Francia fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, la principale casa automobilistica italiana offre anche un’opzione alternativa, con un bonus ecologico moltiplicato per 4 per i clienti il cui Reddito Familiare Lordo (RFR) per azione supera i 26.200 euro, e un bonus ecologico moltiplicato per 2 per coloro il cui RFR è inferiore ai 16.300 euro.

Fiat non solo ha deciso di rafforzare il bonus ecologico, ma ha anche studiato offerte molto interessanti e vantaggiose per i propri clienti che sono alla ricerca di un’auto elettrica a noleggio. La Fiat 500e, simbolo della mobilità urbana 100% elettrica, è ora disponibile con un’offerta che parte da soli 109 euro al mese, rendendo accessibile a tutti una soluzione ecologica e conveniente per gli spostamenti quotidiani in città.

Dall’altra parte, la Fiat 600e, ideale per le famiglie che desiderano un’auto elettrica più spaziosa e confortevole, è disponibile a partire da 189 euro al mese, offrendo un’autonomia superiore ai 400 km (ciclo WLTP), per soddisfare le esigenze di chi cerca una vettura versatile e pronta a percorrere lunghe distanze senza rinunciare alla sostenibilità. Queste offerte rendono l’acquisto di un’auto elettrica ancora più vantaggioso e accessibile, in linea con l’impegno di FIAT per una mobilità più verde e innovativa.