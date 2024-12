DS Automobiles pronta per la prima gara della stagione 11 di Formula E

Dopo una pausa di oltre quattro mesi, il Campionato del mondo FIA di Formula E torna di nuovo, pronto per l’inizio della sua undicesima stagione. Per il round di apertura, la modalità esclusivamente elettrica torna a San Paolo e al famoso “Sambódromo”. Con una lunghezza di 2,9 chilometri, il circuito presenta lunghi rettilinei e curve strette, anticipando molta azione nel giorno di apertura di questa nuova stagione di Formula E. DS Automobiles e Penske Autosport conteranno sulle elevate prestazioni delle monoposto DS E-Tense FE25 per sfruttare al meglio questa gara.

DS Automobiles e il suo partner Penske sono pronti per il primo round dell’undicesima stagione del Campionato ​​di Formula E

Con Jean-Éric Vergne, due volte campione di Formula E, e Maximilian Günther nella sua formazione, l’ultima generazione della monoposto 100% elettrica sviluppata da DS Performance sarà la più grande risorsa del team franco-americano.

DS Automobiles è impegnata nello sport esclusivamente elettrico dal 2015 e inizia questo fine settimana la sua decima stagione in Formula E, segnando un record per un costruttore premium in questo campionato. L’E-Prix di San Paolo, il primo round della stagione 11 del Campionato mondiale FIA ​​di Formula E, si svolgerà questo sabato dalle 17:00 alle 18:00, dopo le qualifiche che si svolgeranno tra le 12:40 e le 14:00: 03 (orario nel Portogallo continentale; meno 3 ore in Brasile).

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “Dopo diversi mesi di preparazione per questa nuova stagione, siamo molto entusiasti di questo ritorno alle competizioni in Formula E. Sono sicuro che la DS E-Tense FE25 sarà un’arma straordinaria quando si tratterà di conquistare punti e che i nostri piloti sapranno essere perfettamente posizionati per sfruttare al meglio la nostra monoposto. Dovremo aspettare la fine della gara di San Paolo per avere un’immagine rappresentativa della classifica finale, ma questa prima gara ci darà una prima idea del reale posizionamento degli undici team sullo schieramento”.