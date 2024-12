Fiat conferma la sua posizione di primo marchio Stellantis nel 2024

Nell’anno delle celebrazioni per il suo 125 ° anniversario, Fiat consolida la propria leadership grazie ai significativi risultati conseguiti nei primi undici mesi dell’anno nei mercati domestici in Sud America, Europa – nonostante il difficile periodo di transizione – Medio Oriente e Africa. Il Brand, infatti, è leader nei suoi quattro “mercati domestici” con una quota del 20,9% in Brasile, dell’11% in Italia, dell’11,5% in Turchia e del 60% in Algeria.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis ha dichiarato: ” Negli ultimi undici mesi, abbiamo lavorato diligentemente per mantenere la nostra rilevanza globale e consolidare la nostra posizione di marchio Stellantis numero uno in termini di volume. Nel 2024, abbiamo rafforzato la nostra leadership in Brasile grazie a una gamma strutturata e fresca, insieme a nuovi lanci. In Europa la gamma FIAT è in una fase di transizione impegnativa, con diversi modelli interrotti a metà del 2024, mentre Grande Panda e 500 Hybrid devono ancora arrivare nel 2025. Nonostante ciò, FIAT rimane il marchio leader in Italia, guidato dalle forti prestazioni di Panda e dalla nostra leadership nel settore dei veicoli commerciali, dove FIAT Professional e Ducato continuano a eccellere. In Medio Oriente e Africa abbiamo anche mantenuto il nostro ruolo chiave in Turchia e in Algeria”.

Brasile: Fiat domina il mercato brasiliano e registra il volume annuo più alto nella storia del segmento pick-up, con oltre 182 mila unità immatricolate e una quota effettiva del segmento del 42,8%, dove la Fiat Strada è leader con oltre 128 mila unità vendute. A novembre, il marchio ha chiuso il mese con 49 mila auto vendute, 7.500 in più rispetto al secondo classificato, e una quota di mercato del 20,2%, a testimonianza della leadership assoluta del marchio detenuta nei primi undici mesi con una quota di mercato annua del 20,9% e oltre 471 mila auto vendute, circa 109 mila unità in più rispetto al secondo classificato.

Quest’anno Fiat mantiene il suo ruolo chiave sul mercato: tre dei suoi modelli sono tra le 10 auto più vendute, oltre al leader di mercato Fiat Strada, la Argo si classifica al quinto posto con 84 mila unità vendute e la Mobi all’ottava posizione con quasi 62 mila auto vendute. Tra le berline, spicca la Fiat Argo che con 10 mila unità vendute ha permesso al Brand di raggiungere il più alto volume di targhe emesse nell’anno, superando il volume registrato nel 2023.

Italia: Nei primi undici mesi del 2024, Fiat conferma la sua posizione di leader tra le autovetture con il 9,4% di quota e i veicoli commerciali con una quota del 23,8%. Qui, prendendo in considerazione entrambi i settori, il Brand raggiunge l’11% della quota di mercato. L’iconico modello Panda conserva ancora la sua prima posizione nel segmento A con una quota del 58,5% nel mese di novembre e una quota del 55,7% nei primi undici mesi. La Topolino guida il mercato dei quadricicli con una quota del 26% nel periodo che va da luglio a novembre, raggiungendo una quota del 37% nel segmento dei quadricicli elettrici.

Nei primi undici mesi, Fiat Professional mantiene anche la sua posizione di leader nel mercato con 43 mila immatricolazioni e una quota di quasi il 24%, confermando la sua posizione di leader anche nel mercato dei veicoli commerciali elettrici con una quota di mercato superiore al 32% a novembre. Per quanto riguarda i veicoli commerciali più venduti, il Ducato prodotto ad Atessa, in Abruzzo, detiene la prima posizione con oltre 18 mila immatricolazioni da inizio anno, corrispondenti a una quota del 24,3% nel segmento dei grandi furgoni. Inoltre, Doblò si classifica al primo posto nel suo segmento con il 26%, seguito da Scudo con una quota di oltre il 19% nel suo segmento.

Turchia: Un altro mercato in cui il marchio sta raccogliendo i suoi frutti è la Turchia, dove ha raggiunto una quota di mercato dell’11,5% da inizio anno, rappresentata da 122 mila unità vendute. Il mercato è dominato dal modello Egea (la Fiat Tipo), che è l’auto più venduta con oltre 76 mila auto vendute.

Algeria: Anche il mercato algerino rappresenta per il brand un mercato gratificante, grazie alle sue 59 mila unità vendute nei primi undici mesi del 2024, pari al 60% della quota di mercato. I promettenti risultati sono stati ottenuti anche grazie alle performance della Fiat Doblò, la vettura più venduta sul mercato con oltre 23 mila unità vendute.