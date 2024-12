Nuova Peugeot Landtrek: il leone rinnova il suo pickup

Peugeot sta rinnovando il suo pick-up Landtrek, rafforzando la sua presenza internazionale, in particolare in Africa, Medio Oriente e Sud America. La nuova Peugeot Landtrek colpisce per un design potente, un nuovo motore diesel da 147 kW (200 CV) e nuove tecnologie di efficienza e sicurezza. Il modello che ha debuttato nel 2020, è l’eredità della storia dei pick-up del leone: dal Peugeot 202 del 1938 al Peugeot 404 degli anni ’60 fino al Peugeot 504 degli anni ’70. Il Landtrek continua ad affermarsi nel segmento dei pick-up da una tonnellata, di cui 2,5 milioni venduti ogni anno in tutto il mondo. È offerto in circa 40 paesi, principalmente in Africa, Medio Oriente e Sud America.

Svelata la nuova Peugeot Landtrek

La nuova Peugeot Landtrek soddisfa un’ampia gamma di esigenze con un’ampia gamma di motori, tre configurazioni base (cabina, cabina singola o telaio doppia cabina) e versioni per uso professionale e polivalente (commerciale e ricreativo). Il nuovo Landtrek punta sulle qualità che hanno decretato il successo del modello: ampia superficie di carico, modularità avanzata, comfort elevato. Questi vengono aggiornati con un nuovissimo motore diesel molto efficiente da 147 kW (200 CV) oltre a numerosi aggiornamenti di design e tecnologia.

Il nuovo DNA Peugeot è più deciso che mai e attraversa l’intera gamma, compresi i veicoli commerciali leggeri e ora il nuovo pick-up Landtrek. La nuova Peugeot Landtrek presenta una griglia verticale ridisegnata con il nuovo emblema Peugeot al centro. Questa griglia è dotata di sofisticate luci diurne a LED a forma di artigli distintivi del marchio, che forniscono una firma luminosa distintiva e moderna.

Il design punta sull’efficienza e sulla robustezza con una parte inferiore rinforzata della sezione anteriore e nuove cornici nere lucide per i fendinebbia. Il nuovo paraurti posteriore unisce stile e protezione. Una nuova scritta Peugeot modernizza in 3D lo sportello di carico posteriore tra le luci posteriori a LED.

Il centro ruota a forma di stella integra e sottolinea il nuovo emblema Peugeot integrandosi perfettamente nel cerchio. Le dimensioni della nuova Peugeot Landtrek rientrano nella classe di mercato: la versione a doppia cabina è lunga 5,33 metri, la versione a cabina singola è lunga 5,39 metri e larga 1,92 metri.

Il design moderno del cruscotto della nuova Peugeot Landtrek ruota attorno ad una spaziosa consolle centrale e ad un ampio touchscreen HD centrale da 10 pollici (25,4 cm). Questa interfaccia utente ha un design completamente nuovo. Dotato di widget, offre un’esperienza utente ottimizzata e consente un accesso diretto e intuitivo al sistema di infotainment. Inoltre, i controlli touchscreen sono ora wireless e compatibili con Apple CarPlay/Android Auto. Sotto lo schermo centrale, i famosi interruttori a levetta Peugeot offrono un rapido accesso alle funzioni più importanti.

Il nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici (17,78 cm) ottimizza il piacere di guida e l’efficienza, così come il volante, che integra i comandi del cruise control adattivo e il nuovo emblema Peugeot. La nuova Peugeot Landtrek soddisfa tutte le esigenze, sia per scopi professionali che per un mix di lavoro e tempo libero. Grande attenzione è stata posta alla cabina del veicolo. Dispone di numerose caratteristiche presenti in altri modelli del leone per garantire un viaggio sicuro e piacevole, nonché un facile caricamento.

Davanti si trovano due sedili singoli con bracciolo centrale oppure una panca Multiflex 3. La seconda opzione dimostra la competenza dei veicoli commerciali leggeri Peugeot. La sezione centrale può essere ripiegata per creare un bracciolo o un ripiano. In alternativa, la sezione centrale e quella del passeggero possono essere ripiegate per caricare oggetti fino a 75 kg di peso.

La modularità del sedile posteriore nella versione doppia cabina è unica nel segmento dei pick-up da una tonnellata. Lo schienale pieghevole offre la possibilità di dividere la superficie del sedile in un rapporto 60/40 o 100%. Una volta ripiegati, gli schienali possono sostenere un carico aggiuntivo. Inoltre, i seggiolini per bambini possono essere fissati e riposti in modo sicuro utilizzando due chiusure Isofix.

L’abitacolo del veicolo è particolarmente spazioso con una larghezza di 1,55 m nella seconda fila e uno spazio per le gambe di almeno 50 mm e può ospitare comodamente fino a sei passeggeri (a seconda della versione). Sette maniglie nella cabina garantiscono una buona accessibilità. Gli oggetti più piccoli possono essere facilmente riposti con uno spazio di stoccaggio di 27 litri.

La nuova Peugeot Landtrek offre una selezione di numerosi accessori (60 pezzi) che si adattano con precisione ed efficacia a qualsiasi applicazione, tra cui una protezione imbutita del vano di carico, un tetto rigido vetrato, un roll bar cromato, tappetini protettivi e pedane.

Le serie speciali sviluppate per ciascun mercato consentono inoltre di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti di questi paesi e regioni. La nuova Peugeot Landtrek raggiunge un elevato livello di prestazioni per il lavoro e il tempo libero. Landtrek è dotato di un motore Multijet turbodiesel a 4 cilindri da 2.184 cm³ con 147 kW (200 CV) e una coppia impressionante di 450 Nm. Il motore è garanzia di elevate prestazioni e ha già dato prova di sé su altri modelli della gamma Peugeot.

Il nuovo motore può essere abbinato al nuovo cambio automatico a otto rapporti EAT8. È dotato di un controllo elettronico che facilita la selezione delle marce e controlla efficacemente la coppia del motore. Con il nuovo motore è disponibile anche un cambio manuale a sei marce.

L’introduzione del nuovo motore, a seconda del Paese, mira a soddisfare quante più esigenze possibili e ad adattarsi a ciascun mercato. La nuova Peugeot Landtrek sarà disponibile anche con un motore diesel 1.9 litri da 110 kW (150 CV) e 350 Nm di coppia (abbinato ad un cambio manuale a sei marce) e un motore benzina 2.4 litri da 154 kW (210 CV) e 320 Nm (in combinazione con un cambio manuale o automatico a sei marce).

Il nuovo PEUGEOT Landtrek con motore diesel Multijet da 2,2 litri da 147 kW (200 CV) è dotato di una nuova trazione integrale permanente per più sicurezza ed efficienza su qualsiasi superficie. Dispone di quattro modalità di guida che si adattano a qualsiasi utilizzo su strada e fuoristrada: Normale, Sport, Neve e Sabbia.

Il nuovo PEUGEOT Landtrek (motore diesel 147 kW (200 CV)) è inoltre dotato di servosterzo elettrico e freno di stazionamento per un comfort ottimale. Indicatori dedicati sul display centrale facilitano la guida fuoristrada visualizzando informazioni sullo stato della trasmissione e del differenziale, modalità di guida, inclinazione del veicolo, ecc.

L’equipaggiamento di sicurezza della nuova Peugeot Landtrek con motore diesel Multijet da 2,2 litri e 147 kW (200 CV) è completato dalla frenata d’emergenza automatica, dal cruise control adattivo con funzione STOP&GO e dal rilevamento degli angoli ciechi di serie. Inoltre, i freni posteriori sono dotati di dischi anziché di tamburi. Gli altri modelli Landtrek con altre motorizzazioni mantengono la loro generosa dotazione, che comprende, tra le altre cose, la trazione 4X2 o 4X4 commutabile con cambi di marcia brevi, ESP, Hill Descent Control, avviso di deviazione dalla corsia e assistenza al traino.

La nuova Peugeot Landtrek può essere equipaggiato con un massimo di quattro telecamere, facilitando le manovre in città e fuoristrada. La telecamera fuoristrada (nello specchietto del passeggero) e la visuale panoramica a 360° aiutano il conducente a destreggiarsi tra gli ostacoli o nei passaggi stretti. Il Landtrek è disponibile con trasmissione 4X2 o 4X4 con marce brevi. Il differenziale posteriore del 4X4 è dotato del sistema di bloccaggio automatico eLocker, che fornisce trazione aggiuntiva se una ruota gira.