Nuova Alfa Romeo Giulia: da tre volumi a “due e mezzo” con la coda tronca

Nuova Alfa Romeo Giulia arriverà nella primavera del 2026 e offrirà molte novità rispetto al modello attuale. Una delle più importante dal punto di vista estetico è il passaggio dagli attuali tre volumi a quasi due e mezzo. Il recente render realizzato dal designer automobilistico e creatore digitale Capriotti Car Design evidenzia alla perfezione quelle che saranno le novità in proposito per la seconda generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

La nuova Alfa Romeo Giulia passerà dagli attuali tre volumi a quasi due e mezzo grazie alla coda tronca

Del resto l’attuale Giulia è presente sul mercato da quasi un decennio. Dunque sembra scontato che la nuova Alfa Romeo Giulia abbia un look molto diverso dal modello attuale. Dunque per intendersi il suo stile al posteriore ricorderà quello di altre recenti auto quali ad esempio la hypercar Lotus Emeya. Ma questa non sarà l’unica novità importante per quanto riguarda il posteriore di questa auto. Sembra infatti scontato la presenza di una particolare luce led di forma triangolare che riprenderà la forma del celebre triangolo del Biscione. Anche questo dettaglio è stato immaginato in maniera perfetta da questo render di Capriotti che vi mostriamo qui.

L’utilizzo della nuova piattaforma STLA Large che in Europa debutterà con la nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025, provocherà un aumento delle dimensioni della nuova Alfa Romeo Giulia che dovrebbe crescere di almeno 10 cm in lunghezza. Infine per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento sembra confermato la presenza di sole versioni elettriche al 100 per cento con una range Extender da oltre 1.00 km di autonomia. Qualcuno però ipotizza che visto la crisi in cui versa l’auto elettrica almeno una versione PHEV possa esserci. Staremo a vedere.