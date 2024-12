Nuova Alfa Romeo Stelvio: il suo stile si farà notare

Manca sempre meno al debutto ufficiale della Nuova Alfa Romeo Stelvio. La seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno forse ad aprile. Comunque si dice che già ad inizio anno potrebbero trapelare le prime immagini ufficiali del modello, uno dei più attesi tra quelli che debutteranno nel mondo dei motori nel corso del prossimo anno.

La nuova Alfa Romeo Stelvio avrà stile e temperamento

La nuova Alfa Romeo Stelvio che sarà una vettura interamente made in Italy donerà nuova linfa allo stabilimento Stellantis di Cassino che attualmente non vive un momento particolarmente positivo con un calo della produzione delle auto che vi vengono costruite. Con l’arrivo della nuova generazione del SUV del Biscione che poi sarà seguita circa un anno dopo da quella della nuova Alfa Romeo Giulia le cose però dovrebbero cambiare in maniera piuttosto drastica.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prima auto europea di Stellantis a nascere sulla piattaforma STLA Large. A proposito di quello che sarà il design di questa vettura, oggi vi segnaliamo un nuovo render del designer Alessandro Capriotti conosciuto anche come Capriotti_cardesign che su Instagram ha mostrato la propria intepretazione di quale potrebbe essere lo stile di questo futuro modello di Alfa Romeo.

Il frontale della vettura richiama chiaramente l’Alfa Romeo Junior, in particolare per il design dello scudo, ma offre anche un evidente legame con il Tonale grazie alle luci sottili e affilate, che sembrano quasi un graffio. Inoltre, sul cofano si può notare la caratteristica “punta della cometa”, un elemento iconico che abbiamo già avuto modo di menzionare nelle scorse settimane, ispirato dalla leggendaria 33 Stradale, una delle vetture più iconiche del marchio.

La fiancata, d’altra parte, presenta una linea di cintura alta e ben definita, con una pulizia delle forme che conferisce al veicolo un aspetto elegante e raffinato. Un dettaglio particolarmente interessante è la copertura in vetro posizionata sopra il montante posteriore, un elemento che sembra destinato a comparire anche sul nuovo SUV del Biscione, suggerendo un design audace e innovativo. La combinazione bicolore, con il rosso e il nero, è un richiamo perfetto per gli alfisti puri, che sicuramente apprezzeranno questa scelta stilistica. Inoltre, i cerchi in lega, di dimensioni generose, riprendono un disegno classico che ben si integra con il resto dell’estetica della vettura.

Quello che emerge da questa rappresentazione grafica è che molti degli elementi stilistici sembrano essere stati ispirati da modelli iconici, il che lascia pensare che se il design finale dovesse essere davvero simile a questo rendering, Alfa Romeo potrebbe ottenere un grande successo con questo nuovo modello. Con queste premesse, possiamo prevedere con ragionevole certezza che la Stelvio avrà una forte presenza sul mercato e potrebbe rappresentare un’ulteriore affermazione per il marchio. Vedremo dunque se sarà davvero così il futuro modello del Biscione.