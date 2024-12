Alfa Romeo registra una crescita record a novembre in Austria

Alfa Romeo festeggia un successo impressionante in Austria: a novembre le vendite sono aumentate del 187,8 per cento con 118 unità rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nel complesso dell’anno sono state vendute 1.069 nuove auto del Biscione, con un incremento del 9,3 per cento. Un importante contributo a questo risultato è stato dato dalla nuova Alfa Romeo Junior, che ha debuttato sul mercato sin dal suo lancio sul mercato a settembre e ha impressionato per il suo design unico, dinamismo e tecnologia moderna.

1.069 nuove immatricolazioni nel periodo gennaio-novembre per Alfa Romeo in Austria: + 9,3 per cento

“La chiusura di novembre rappresenta un traguardo importante per Alfa Romeo, per noi e per i nostri partner commerciali, con i quali lavoriamo a stretto contatto”, afferma Grégory Hardouin, amministratore delegato Alfa Romeo Austria. “La Junior è assolutamente convincente e dimostra che la nostra strategia di combinare l’iconico design italiano con la tecnologia moderna sta davvero funzionando. Questo successo iniziale della Junior dopo il suo lancio sul mercato è un chiaro segno della forza e della vitalità futura del nostro marchio. Ci divertiremo molto con questa vettura. È già ordinabile la versione Veloce con potenza di punta di 280 CV. E la prossima sarà una versione Ibrida con trazione integrale 3 all’inizio del 2025. Oltre alla Junior, importanti portatori di immagine sono anche i modelli Tonale, Giulia e Stelvio, che contribuiscono tutti ai risultati”.

L’Alfa Romeo Junior, la nuova piccola vettura compatta e sportiva del segmento B, è particolarmente apprezzata dai clienti per il suo design caratteristico e le prestazioni impressionanti. Con tecnologie avanzate e concetti di guida efficienti, si rivolge a un ampio gruppo target e stabilisce nuovi standard nel segmento. Dunque parte nel migliore dei modi la nuova Alfa Romeo Junior che ricordiamo essere anche una delle sette finaliste dell’elezione “Auto dell’anno 2025”.