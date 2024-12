Chris Harris: “Ferrari Purosangue è un’auto speciale”

Ferrari Purosangue è il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante. Quando si è saputo che la Ferrari stava lavorando ad un SUV molti tra i puristi hanno manifestato le proprie perplessità ma la verità è che questa auto è piaciuta praticamente a tutti oltre a rivelarsi quasi immediatamente come un vero e proprio successo commerciale che ha consentito alla casa automobilistica del cavallino rampante di portare le sue immatricolazioni al di sopra delle 10 mila annue per la prima volta nella sua storia ma senza perdere in prestigio.

Ferrari Purosangue: recensione molto positiva da parte di Chris Harris

L’ultimo complimento alla Ferrari Purosangue è arrivato direttamente dal famoso giornalista, conduttore televisivo e critico Chris Harris il quale in un video pubblicato su YouTube nelle scorse ore ha fornito la sua personale recensione del recente modello del cavallino rampante subito definito come “Un’auto speciale”. Il noto conduttore ha fatto molti complimenti al SUV di Maranello rimanendo colpito non solo da un suo design sicuramente riuscito e degno della storia e del DNA della Ferrari ma anche dal suo potente motore V12 da 6,5 litri con potenza di 725 CV e una coppia massima di 716 Nm, disponibile già a 2.100 giri/min. Questo infatti garantisce ottime prestazioni senza rinunciare al piacere di guida.

Harris ha manifestato grande stupore a proposito di Ferrari Purosangue per il fatto che in questo veicolo tutto è stato ottimizzato per garantire le migliori prestazioni. Questo è evidente in particolare dalla distribuzione del peso, con il motore montato davanti e il cambio che invece è stato collocato al retrotreno.

Altra cosa che il critico ha evidenziato è che ogni singolo dettaglio di Ferrari Purosangue è stato pensato e progettato allo scopo di assicurare a chi si mette alla guida di questo SUV un’esperienza di guida davvero perfetta e immersiva. Anche lo spazio interno e per i bagagli pare aver convinto Harris. Ricordiamo che dopo aver superato a pieni voti l’esame SUV adesso la Ferrari si prepara a lanciare sul mercato la sua prima auto elettrica che arriverà entro la fine del prossimo anno come anticipato dal suo numero uno Benedetto Vigna. La speranza ovviamente è che anche questa vettura possa superare a pieni voti ogni esame a cui verrà sottoposta come sta accadendo con Purosangue.