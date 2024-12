Fiat e Alfa Romeo: buone notizie dal mercato auto della Francia

Fiat e Alfa Romeo registrano dei risultati incoraggianti a novembre 2024 in Francia che come sappiamo è uno dei mercati auto più importanti in Europa. Per quanto riguarda la casa automobilistica torinese, ieri vi abbiamo segnalato le zero vendite di 500X, ma per fortuna ci sono anche buone notizie. Infatti il brand di Stellantis ottiene un risultato piuttosto lusinghiero confermandosi come il secondo marchio dell’intero mercato francese come numero di vendite di auto elettriche nei segmenti A e B del mercato. In particolare sembra incoraggiante il risultato della 600 elettrica che contonua a crescere e adesso detiene una quota del 5,1 per cento.

In Francia crescono le vendite di Fiat e Alfa Romeo grazie alle ultime novità

Come dicevamo non solo Fiat ma anche Alfa Romeo registra dati interessanti nel mercato auto della Francia. La casa automobilistica del Biscione infatti ha visto aumentare le sue vendite nel mese di novembre che si è concluso solo da pochi giorni. Grazie in particolare alla nuova Junior che adesso è disponibile in versione elettrica al 100 per cento e ibrida lo storico marchio milanese ha visto aumentare le sue immatricolazioni a novembre 2024 del 5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno anno. Se invece guardiamo ai primi 11 mesi dell’anno la situazione di Alfa Romeo in Francia si fa ancora più incoraggiante con una crescita del 14 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023.

Dunque per Fiat e Alfa Romeo in un periodo difficile arriva almeno una buona notizia. Questo in attesa del lancio sul mercato dei nuovi modelli tra cui Fiat Grande Panda e la nuova Alfa Romeo Stelvio che potrebbero migliorare ulteriormente la situazione complessiva delle due famose case automobilistiche italiane che anche in futuro dovrebbero continuare ad avere un ruolo di primo piano all’interno del gruppo Stellantis alle prese con la successione di Carlos Tavares.