Peugeot: altro mese positivo in Italia a novembre

Nel mese di novembre, Peugeot ha registrato un altro risultato positivo in Italia, con un aumento della sua quota di mercato sia nel settore delle vetture che in quello dei veicoli commerciali. Il mese di novembre si è concluso con segno favorevole per il marchio del leone, che ha visto crescere la sua quota di mercato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La casa automobilistica del Leone ha raggiunto una quota complessiva del 5 per cento nel mercato delle vetture e dei veicoli commerciali, segnando un incremento di 1 punto percentuale rispetto a novembre 2023.

Peugeot continua a crescere in Italia nel mercato auto

Questa crescita di Peugeot è stata equamente distribuita tra i due segmenti: nel mercato delle vetture, con una quota del 4,8 per cento, il marchio ha registrato un aumento di 1 punto percentuale, mentre nel settore dei veicoli commerciali, la crescita è stata anch’essa pari a 1 punto percentuale, portando la quota di mercato a raggiungere il 6,3 per cento.

In particolare, nel mercato delle vetture elettriche, Peugeot ha ottenuto una quota del 4,5 per cento, con un notevole aumento di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando ulteriormente la sua posizione nel settore delle auto a zero emissioni.

Per il marchio francese, quello di novembre rappresenta il quinto mese consecutivo di crescita della quota di mercato, confermando il trend positivo che sta caratterizzando l’anno. Inoltre, Peugeot ha registrato anche un significativo incremento in termini di volumi, con oltre 600 unità vendute in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnalando un ulteriore rafforzamento della sua posizione nel mercato italiano.

Tra i modelli più apprezzati dai clienti italiani, il bestseller del marchio è stata la Peugeot 208, che ha conquistato il mercato grazie al suo design elegante e alle tecnologie innovative, elementi che continuano a riscontrare un grande favore tra gli acquirenti. Non da meno, anche il SUV 2008 ha ottenuto un successo notevole, piazzandosi come il secondo modello più venduto della casa automobilistica francese in Italia, grazie alla sua versatilità e alle sue prestazioni superiori. Infine, il nuovo SUV Peugeot 3008, simbolo di avanguardia tecnologica per il marchio, ha conquistato una solida posizione nelle vendite, confermando la preferenza degli italiani per veicoli moderni e all’avanguardia.