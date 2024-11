Peugeot 2008 ha registrato un aumento delle vendite del 63% ad ottobre in Brasile

La Nuova Peugeot 2008, SUV che ha debuttato in Brasile ad agosto con la sua rinnovata proposta magnetica, affascinante e assolutamente affidabile, ha ottenuto un risultato importante: in ottobre, il modello del brand francese di Stellantis ha registrato un aumento delle vendite del 63 per cento rispetto al mese precedente con la casa automobilistica del Leone che ha ottenuto il miglior risultato di vendita dal 2015 in Brasile.

In Brasile mese record per Peugeot 2008 che ha visto aumentare le sue vendite del 63%

Sempre in ottobre, Peugeot ha registrato una quota del mercato brasiliano del 2,8 per cento, considerando il segmento dei B-SUV, dove la Nuova Peugeot 2008 è uno dei modelli più venduti in questa configurazione. Proprio questa settimana, il SUV è stato votato Miglior Auto dell’Anno ai Top Car TV 2024 Awards e oltre ad essere premiata nella categoria principale, la vettura nella sua versione GT, è stata anche votata “Miglior Sports Utility Vehicle fino a R $ 200.999 “.

La Nuova Peugeot 2008 è disponibile in Brasile in tre versioni, Active, Allure e GT, con prezzi a partire da R$ 124.990. Tutte, oltre ad essere equipaggiate con il moderno e tecnologico Motore Turbo 200, che sviluppa 130 CV di potenza massima, hanno cerchi in lega da 17” tagliati a diamante e il nuovo sistema multimediale Peugeot i-Connect da 10,3” con mirroring wireless di Apple. Sistemi CarPlay e Android Auto.

Con l’avvento di Stellantis Peugeot ha registrato un grosso balzo in avanti nei principali mercati sudamericani ed in particolare in Brasile che si conferma un mercato in forte crescita per la casa automobilistica del Leone.