Fiat Professional protagonista all’Edizione 2024 di Artigiano in Fiera

Tra i protagonisti all’Edizione 2024 di Artigiano in Fiera, in programma dallo scorso 30 novembre fino al prossimo 8 dicembre presso la Fieramilano Rho-Pero, c’è anche Fiat Professional. Il marchio destinato ai professionisti di casa Fiat si pone quindi accanto agli artigiani in modo da soddisfare le esigenze dettate dal proprio mestiere.

Fiat Professional dispone di due aree espositive utili a enfatizzare le caratteristiche tecniche e le capacità di utilizzo di quei veicoli destinati all’impiego nelle piccole e medie imprese. Nell’area esterna di Artigiano in Fiera uno stand coperto è invece la sede del nuovo E-Ducato 35Q LH2; qui la segnaletica conduce fino alla cosiddetta Piazza Fiat Professional, disponibile invece all’interno. In questo caso l’allestimento ricalca le caratteristiche tipiche dei borghi italiani ospitando stavolta l’E-Scudo L2H1, in allestimento “freddo” realizzato da Lauri, e il Fiat E-Doblò CH1 allestito invece per l’impiego nel comparto della ristorazione e del trasporto degli alimenti. In entrambi i casi viene resa disponibile una livrea dedicata per la carrozzeria.

Fiat Professional conferma la propria leadership nel mercato italiano durante i primi 10 mesi dell’anno

Durante i primi 10 mesi dell’anno Fiat Professional si è confermata un vero e proprio punto di riferimento per il comparto destinato ai veicoli commerciali, in Italia. Fiat Professional conferma quindi la propria leadership grazie a una quota di mercato pari a un più che concreto 24%. Il dato certifica gli ottimi dati espressi dal Ducato ed E-Ducato; il van prodotto ad Atessa è il veicolo commerciale più venduto in Italia ad ottobre, forte di una quota di mercato pari al 24% per ciò che riguarda i furgoni di grandi dimensioni. Prima posizione, nel suo Segmento di riferimento, anche per il Fiat Doblò grazie a una quota di mercato del 25,7%; Fiat Professional pone pure in seconda posizione il Fiat Scudo in virtù di una quota pari a circa il 20%.

Tali risultati sono il frutto di una sempre più attenta customer experience che comincia dalle fasi precedenti alla vendita, fino a quelle che vengono dopo la vendita del mezzo; tutto ciò sfruttando i canali digitali e specifici programmi pensati per venire sempre incontro alle esigenze di ogni cliente mediante allestimenti e personalizzazioni mirate che mantengono sempre alti gli standard in termini di sicurezza e qualità. Durante tutto questo 2024 Fiat Professional ha elettrificato l’intera gamma introducendo pure un nuovo design caratteristico, sistemi di connettività rinnovati e ADAS di ultima generazione.