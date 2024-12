Alfa Romeo Junior e Stelvio potrebbero dare al Biscione la giusta liquidità per osare

Alfa Romeo Junior è stata la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la casa milanese. Il suo debutto sul mercato sembra essere avvenuto in maniera positiva con oltre 10 mila ordini. Adesso si attende con trepidazione il debutto di un altro modello fondamentale per il futuro del Biscione. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Stelvio che dovrebbe essere svelata nel mese di aprile del 2025.

Nuova Alfa Romeo Stelvio e Junior daranno al Biscione la liquidità necessaria per il lancio di altri modelli di altissimo livello?

Dal successo di queste due auto dipenderà gran parte del futuro del marchio che se da queste due vetture ricaverà una buona dose di liquidità allora potrebbe finalmente trovare il coraggio per osare in futuro con modelli di altissimo profilo pensati per rafforzare ancora di più a livello globale il prestigio del marchio facendo così sognare i numerosi fan alfisti. Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un recente render del creatore digitale e designer automobilistico Alessandro Masera, sembra avere le carte in regola per diventare in breve tempo uno dei modelli più venduti in assoluto da Alfa Romeo a livello globale.

La vettura nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta in Italia a Cassino. A quanto pare questa vettura è stata pensata per fare bene ovunque con un design che potrebbe finalmente permettere alla casa milanese di sfondare negli Stati Uniti.

Se le cose dovessero andare per il verso giusto con questi due modelli allora sognare è lecito. Potrebbero arrivare un grande SUV che segnerebbe il ritorno del Biscione nel segmento E e forse anche una berlina coupè di grandi dimensioni che si collocherebbe al di sopra di Giulia nella gamma del brand premium di Stellantis. Inoltre non è nemmeno da escludere un’erede per Giulietta che si potrebbe chiamare nuova Alfetta o nuova Brera e che potrebbe anche avere una versione cabrio.