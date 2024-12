Nuova DS 8: la gemella di Lancia Gamma sorprenderà in positivo

Nuova DS 8 è uno dei modelli che nei prossimi anni saranno prodotti su piattaforma STLA Medium in Italia e più precisamente presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Questa auto dovrebbe avere molto in comune con la nuova Lancia Gamma futura ammiraglia della casa piemontese che sarà prodotta sempre a Melfi e che vedremo nel 2026.

Ecco come potrebbe apparire la nuova DS 8 che sarà prodotta a Melfi e sarà gemella della nuova Lancia Gamma

A proposito della nuova DS 8, di recente Stellantis ha mostrato le prime immagini del prototipo camuffato. Queste immagini ci hanno fornito una prima idea di quello che sarà il design di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa automobilistica francese che Stellantis considera uno dei suoi brand premium al pari di Alfa Romeo e Lancia.

Sulla base di queste immagini, nelle scorse ore il famoso creatore digitale Nikita Chuicko per il sito russo Kolesa ha pubblicato la propria personale interpretazione di quello che sarà lo stile di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

Le immagini della nuova DS 8 mostrano un’auto che rispetta le aspettative create dai prototipi precedenti, rivelando dettagli sofisticati come le maniglie delle portiere posteriori integrate nel design e un frontale dalle luci affinate che si fondono armoniosamente con il paraurti. Il design della DS 8 non è solo una questione estetica, ma anche pratica e funzionale. Con una buona altezza da terra e una linea del tetto che si curva elegantemente, il veicolo offre un’abitabilità interna eccellente, assicurando il comfort dei passeggeri anche durante i lunghi viaggi.

Anche se il bagagliaio potrebbe risultare più piccolo rispetto a quello di un SUV tradizionale, lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori non presenterà particolari problemi, salvo per le persone molto alte. La DS 8 sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium, la stessa di altri modelli del gruppo Stellantis, come la Citroen C5 Aircross e la Peugeot e-3008. Un vero peccato, tuttavia, che il modello DS SM Tribute non vedrà mai la produzione, un design davvero affascinante.

La vettura sarà dotata di una batteria da 98 kWh, che garantirà un’autonomia impressionante superiore ai 700 km. Si prevede inoltre che saranno disponibili versioni ibride, ampliando ulteriormente le opzioni per i consumatori. La presentazione ufficiale della nuova DS 8 è prevista a breve, con il debutto sul mercato fissato per metà del 2025. Il debutto di questa auto dovrebbe avvenire l’anno prossimo. Vedremo dunque che novità ci saranno e soprattutto se il suo stile definitivo assomiglierà a questo.