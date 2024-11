Stellantis Melfi: accordo per cig ai dipendenti del fornitore Sgl

“In attesa di una definizione chiara delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività produttive”, è stato stipulato un accordo che prevede che “i 139 dipendenti della Sgl, società che opera nel settore della logistica per l’indotto Stellantis a Melfi, in provincia di Potenza”, possano accedere alla cassa integrazione straordinaria per un periodo di un anno.

Stellantis: cig per 139 dipendenti della Sgl società che opera nel settore della logistica per il sito di Melfi

L’annuncio è stato diffuso dall’ufficio stampa della giunta regionale, che ha spiegato come tale accordo rappresenti la “conclusione positiva di un incontro che si è svolto presso il dipartimento per lo sviluppo economico, con la partecipazione dell’assessore Francesco Cupparo, del direttore generale del dipartimento, Antonio Bernardo, nonché di rappresentanti delle aziende Sgl e Bcube, di Confindustria Basilicata, di UIlm, Fismic-Confsal e della Rsu”. L’incontro ha avuto l’obiettivo di trovare una soluzione temporanea a sostegno dei lavoratori dell’azienda che opera nel settore della logistica per lo stabilimento Stellantis di Melfi durante questo periodo di incertezze legate alla produzione.

Secondo Cupparo, “questa rappresenta la conclusione di una vertenza particolarmente complessa, come testimoniano i numerosi incontri che si sono svolti in precedenza, ben cinque Tavoli specifici dal 9 ottobre scorso. L’accordo raggiunto permette di tranquillizzare i lavoratori coinvolti, offrendo loro un po’ di certezza in un periodo di incertezze, e al contempo consente di guadagnare il tempo necessario per cercare soluzioni concrete che possano garantire la continuità occupazionale nel lungo periodo”.

Cupparo ha poi aggiunto: “È importante sottolineare che gli operai non ricevono alcun compenso da agosto, accumulando un arretrato di quattro mensilità, e grazie a questo accordo, che prevede effetti retroattivi, potranno iniziare a percepire la cassa integrazione straordinaria (CIGS) a partire da agosto 2024”. Lo stabilimento Stellantis Melfi e il suo indotto sta vivendo un periodo difficile che si spera possa passare presto con l’avvio della produzione di 5 nuovi modelli tra cui la nuova Lancia Gamma tra il 2025 e il 2026.