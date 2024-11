Nuova Lancia Gamma: sarà emblema del made in Italy

Manca sempre meno al debutto della nuova Lancia Gamma il cui lancio è previsto nella prima metà del 2026. La sua produzione potrebbe dunque iniziare presso lo stabilimento Stellantis di Melfi già verso la fine del prossimo anno. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento.

Ecco come sarà la nuova Lancia Gamma che sarà prodotta a Melfi

Chi ha già visto in anteprima la nuova Lancia Gamma ha detto che il suo stile stupirà e non poco appassionati e addetti ai lavori. Si tratterà di una ammiraglia atipica. Essa infatti avrà uno stile da fastback e una lunghezza superiore ai 4,7 metri. A proposito di quello che sarà il suo stile qui vi mostriamo un recente render preso direttamente dal forum del sito Autopareri.

La nuova Lancia Gamma che avrà anche una versione top di gamma ad alte prestazioni HF, sarà una vettura 100 per cento made in Italy. Sono in tanti a pensare che nei prossimi anni questa vettura possa diventare una sorta di emblema del made in Italy automobilistico insieme alle future auto di Alfa Romeo e a quelle di Maserati.

La nuova Lancia Gamma sarà certamente un modello molto elegante, ispirato al design del concept Pu+Ra e, in particolare, alla nuova Lancia Ypsilon, un’auto che ha già conquistato numerosi ammiratori grazie al suo stile distintivo. Ma non è solo l’aspetto estetico a fare notizia: un’attenzione particolare va anche al retro del veicolo, dove Lancia ha deciso di introdurre delle luci posteriori davvero innovative, come già si intuisce dalla foto teaser recentemente rilasciata.

Infatti, le tradizionali luci posteriori saranno sostituite da una luce a barra orizzontale, che avrà una forma a “T”. Questa soluzione risulta essere completamente diversa da quella adottata sulla Ypsilon, portando un tocco di originalità che si distingue nel panorama automobilistico. Con questa nuova gamma, Lancia intende proseguire su un percorso stilistico che troverà il suo culmine nella Lancia Delta, l’auto sicuramente più attesa e desiderata del marchio. Fino ad ora abbiamo una sola immagine ufficiale della nuova Lancia Gamma ed è quella che vi mostriamo qui sopra. si tratta di un teaser pubblicato da Lancia nelle scorse settimane. Di sicuro nei prossimi mesi avremo le idee più chiare su come sarà la nuova auto e di certo nuovi indizi trapeleranno.