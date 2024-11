Alfa Romeo Junior, Nuova Lancia Ypsilon e Fiat 600: ecco come sono andate le vendite ad ottobre 2024

Alfa Romeo Junior, Nuova Lancia Ypsilon e Fiat 600 sono alcune delle novità più importanti svelate da Stellantis in questi ultimi anni. Il SUV compatto del Biscione, nuova entry level della gamma della casa milanese è stata svelata lo scorso 10 aprile. Il debutto della nuova Lancia Ypsilon risale allo scorso 14 febbraio mentre per quanto riguarda Fiat 600 bisogna tornare all’estate del 2023.

A proposito di Alfa Romeo Junior, nuova Lancia Ypsilon e Fiat 600 in molti si domandano come stanno andando le cose sul mercato. Per quanto riguarda il SUV di Alfa Romeo qualcosa ve l’abbiamo già accennata nei giorni scorsi quando vi abbiamo detto che il veicolo ha superato nelle vendite in Europa Giulia e Stelvio.

Secondo i dati di JATO Dynamics, firmati da Felipe Munoz, è interessante analizzare le performance di queste nuove vetture, a partire dall’Alfa Romeo Junior, che a ottobre ha registrato 944 immatricolazioni (di cui 433 in Italia). Questi numeri, pur non straordinari, segnano un inizio promettente e rappresentano un primo passo significativo verso l’obiettivo del marchio di vendere migliaia di unità di Junior in tutto il mondo in tempi relativamente brevi.

Anche la Fiat 600 ha avuto un buon andamento, totalizzando 4.163 immatricolazioni. Tuttavia, la versione elettrica 600e ha ottenuto solo 694 immatricolazioni, pur risultando superiore alla Mini Aceman che si è fermata a 493. Per quanto riguarda la nuova Lancia Ypsilon, lanciata lo scorso febbraio, ha raggiunto 871 unità vendute, con un dato piuttosto basso in Spagna (solo 13), ma comunque meglio della Renault 5, che ha superato le 1.400 unità, con 220 vendite in Italia e 782 in Francia.

Tra le novità del gruppo Stellantis, c’è anche la Leapmotor T03, una city car completamente elettrica che ha ottenuto 137 immatricolazioni. In confronto, la rivale Dacia Spring, anch’essa un’elettrica sotto i 20.000 euro, ha registrato un totale di 1.239 unità vendute, mostrando una performance decisamente migliore.

Alfa Romeo Junior e nuova Lancia Ypsilon hanno già registrato oltre 10.000 ordini e dunque è probabile che le immatricolazioni nei prossimi mesi saliranno e non poco in tutta Europa. Dunque in Stellantis trapela ottimismo circa il successo commerciale di queste due auto.