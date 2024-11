Fiat Panda Fastback Abarth: sarà così la bestia che vedremo nel 2027?

Fiat Panda Fastback Abarth potrebbe essere la prossima novità per la gamma della casa automobilistica dello scorpione. Il CEO Thorel nei giorni scorsi ha lasciato intuire che la prossima nuova auto per la gamma del suo brand potrebbe arrivare nel 2027 e molti pensano si possa trattare proprio del futuro modello di Fiat, il cui debutto è previsto nel corso della primavera del 2026. Al momento infatti sappiamo che la prossima vettura dello scorpione sarà un SUV di Fiat e tra la Grande Panda, la nuova Multipla e la Panda Fastback sembra proprio questa ad avere le maggiori chance di avere una versione Abarth proprio per via di uno stile più sportivo e aerodinamico.

Il 2027 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto di una Fiat Panda Fastback Abarth

Ovviamente quello di Fiat Panda Fastback Abarth è solo un soprannome in quanto l’auto dovrebbe avere un nome totalmente diverso. Si tratterà di una vettura sempre della nuova famiglia Panda come Grande Panda e nuova Multipla ma con uno stile più sportivo quasi coupeggiante. Dunque si tratterà di un modello che potrebbe essere davvero perfetto per la futura gamma di Abarth che come anticipato dal CEO Thorel nei prossimi anni in Europa punterà solo su auto elettriche dopo aver già presentato la Abarth 500e e la Abarth 600e.

Anche questa auto come le altre della famiglia userà la piattaforma smart car e nella versione Abarth dovrebbe essere ancora più veloce e piacevole da guidare. Qui vi mostriamo un nostro render esclusivo che immagina così il futuro modello della casa automobilistica dello scorpione che come confermato dal suo CEO continuerà a basare le sue creazioni su auto presenti nella gamma di Fiat.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito e se sarà davvero così la futura vettura del brand prestazionale che fa parte del gruppo Stellantis.